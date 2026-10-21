Roberto Pavisic pide que se quite su nombre al torneo de la Primera A por irregularidades

Multideportivo
Jeovana Bernabé
Publicado el 21/10/2026 a las 9h30
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El dirigente deportivo Roberto Pavisic, uno de los pilares del club Olympic, de Cochabamba, solicitó a la Asociación de Fútbol Cochabamba (AFC) el retiro público de su nombre del campeonato de Primera A.

La petición fue formalizada mediante una carta dirigida al presidente de la AFC, Pablo Zambrana, en la que Pavisic argumentó irregularidades en el desarrollo del torneo y malos manejos económicos que se arrastran hace 5  años.

En el documento, Pavisic subrayó que tomó conocimiento de una serie de irregularidades que desvirtúan la competencia y los valores deportivos, por lo que, como hombre que defiende “la transparencia y la corrección”, no puede permitir que su nombre quede asociado a un certamen “cuestionado de conocimiento público”.

Con esta postura, el dirigente marcó distancia de la actual gestión del fútbol cochabambino y exigió que su desvinculación nominal sea comunicada de manera oficial y pública por la Asociación. “Mi persona sigue creyendo en el deporte limpio, jugando y ganando en cancha y con reglas claras para todos. El fútbol cambió señores y hoy, lamentablemente, lo manejan otros intereses”, se lee en la carta que envió el lunes.

“El directorio de Primera A fue desconocido hace dos meses. Hace cinco años que no se presentan informes económicos, tiempo en el que depositamos dinero a cuentas particulares, no institucionales, se calcula que manejaron más de 10 millones de bolivianos y la AFC no tiene ni un metro cuadrado de pasto”, explicó Bernardo Pavisic, hijo de Roberto Pavisic y otro de los pilares del club Olympic.

Además, denunció que la programación de partidos es manejada por el Comité Electoral, hecho que “desvirtuó el campeonato”, también mencionó que a mitad de campeonato se cambió un reglamento de la convocatoria, sin la presencia de los dirigentes cuyos planteles participan en el torneo de la Primera A, “que puede estar bien, pero fue realizada en un Consejo, no nos tomaron en cuenta”.

Bernardo Pavisic, agregó, que de “las muchas cosas” que ocurren también “se hizo desaparecer la personería jurídica de su club de fútbol”, por lo que hasta la fecha ya perdieron seis puntos en mesa, contra Cochabamba FC y Enrique Happ, pese a que hay el antecedente de que el plantel cochabambino en 2025 disputó la Copa Simón Bolívar, de la que fue eliminado, por lo que cuenta con la documentación.

“Tenemos un documento que la Federación Boliviana de Fútbol avala la personería jurídica”, explicó.

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