Por segunda vez, Conrrado Moscoso es campeón del Mundial Open de Ráquetbol

El deportista chuquisaqueño Conrrado Moscoso se venció al estadounidense Jake Bredenbeck y se coronó como campeón del Mundial Open de Ráquetbol, que se llevó a cabo en Temuco, Chile.

Antes de su victoria ante Bredenbeck, Moscoso venció al canadiense Trevor Webb para clasificar a la final.

El 2022, el chuquisaqueño ganó por primera vez el campeonato mundial, que se desarrolló en San Luis Potosí de México. En aquella ocasión se enfrentó contra Rocky Carson, con parciales de 11-9, 7-11, 4-11 y 8-11.

Este sábado, será la competencia en equipos y el equipo boliviano será representado por Kadim Carrasco, Mario Mercado, Santiago Borja, Moscoso, Valeria Miranda, Rebeca Amaya, Susziel Pardo y Camila Rivera.