Moscoso se corona bicampeón mundial de ráquetbol en Chile tras vencer a jugador de EEUU

Después de una brillante presentación, el boliviano Conrrado Moscoso revalidó su título en el XXVIII Campeonato Mundial de Ráquetbol, que finalizará mañana en Temuco, Chile, con los partidos finales en la modalidad por equipos.

El chuquisaqueño se coronó campeón en singles tras vencer en la final a Jake Bredenbeck, de Estados Unidos, por 11-8, 11-7, 8-11 y 12-10, en partido en que el boliviano mostró jerarquía en cada punto en disputa.

Con esta victoria, Moscoso se convirtió en bicampeón mundial Open, luego del título que consiguió en 2022 en San Luis Potosí, México, frente a Rocky Carson III, y el país suma su tercera corona en la historia del certamen, tras la obtenida en 2018 en San José, Costa Rica, por la dupla de Yazmine Sabja y Valeria Centellas en dobles damas.

“Es un orgullo haber sumado una medalla para Bolivia. Lograr estos títulos hace que me sienta más motivado. Estoy muy feliz, no hay una palabra que defina el sentimiento que tengo en este momento. Fueron partidos difíciles. Tenemos el objetivo de sumar una medalla más por equipos”, declaró.

Pese a la alegría por reeditar el título y poner nuevamente a Bolivia en el podio internacional, Moscoso expresó su preocupación por la falta de apoyo, advirtió de que la continuidad de sus éxitos con la tricolor no está garantizada si no existe “un respaldo real”, puntualizó.

“Tendré que hacer algo que no me animo, que es representar a otro país. Si hablamos de inversión este de no es de ahora, es de hace mucho tiempo, a nivel personal y familiar que fueron mis pilares”, mencionó.

Moscoso, de 31 años, llegó al evento planetario como uno de los favoritos después de su participación en recientes torneos internacionales, porque hace un mes se consagró campeón en los Juegos Suramericanos Santa Fe.

En su recorrido para el título mundial primero le ganó al representante de India, Vineet Singh, a Héctor Sierra, de Guatemala; Leyton Gouldie, de Canadá; Andree Parrilla, de México; Trevor Webb, de Canadá, y Bredenbeck.

Dobles

Además de la presea dorada, el chuquisaqueño Moscoso junto al paceño Kadim Carrasco se colgaron la medalla de bronce en la modalidad de dobles, aunque subrayó que el objetivo era la dorada, pero en esta ocasión no fue posible.

“En dobles no fue el resultado que esperábamos, vinimos a Chile a salir campeones, es el objetivo que aún tenemos”, expresó.