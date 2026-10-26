Paz agradece al campeón mundial Conrrado Moscoso y se compromete a crear políticas públicas para el deporte

Multideportivo
Redacción Central
Publicado el 26/10/2026 a las 12h12
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El presidente constitucional, Rodrigo Paz Pereira recibió este lunes con alegría y orgullo en la residencia presidencial de San Jorge al bicampeón mundial de ráquetbol, Conrrado Kevin Moscoso, y a Caín Carrasco, y Mario Mercado, también medallistas en ese deporte. El primer mandatario compartió un desayuno con sus invitados en el cual intercambió criterios sobre el deporte en Bolivia.

“Conrrado agradecerte y a cada uno de ustedes por el esfuerzo. Aquí hay el ejemplo de lo que se puede hacer cuando hay esfuerzo y compromiso más allá de las dificultades”,  

les dijo a los medallistas el presidente Paz.

El jefe de Estado añadió que su reunión con los tres campeones no es un gesto sólo personal, sino un reconocimiento del pueblo boliviano a sus campeones, pero, además, le permite compartir, escuchar, y aprender cómo mejorar la práctica y promoción del deporte, en una coyuntura de nuevos objetivos y transformación de Bolivia.

Apoyo estatal al deporte

Paz dijo que en el desayuno con los raquetbolistas escuchó las experiencias de esos campeones para que le orienten al Gobierno nacional de qué forma mejorar el respaldo y el apoyo estatal a los deportistas.

El primer mandatario comprometió que su gestión creará políticas públicas para apoyar al deporte y a los deportistas que compiten en niveles competitivos mundiales e internacionales. Estas políticas estatales considerarán ventajas o estímulos impositivos para la empresa privada que apoye económicamente a deportistas bolivianos.

El presidente considera que el respaldo del sector privado “es clave” porque como inversionistas pueden tomar riesgos por Bolivia, en contraparte el Estado puede darles ventajas impositivas, o de otra modalidad en favor de quienes apuesten por promocionar el deporte.

 “Ellos y otros deportistas demuestran que podemos salir adelante. Ahora hay que respaldar y generar, dentro de esta crisis que nos han dejado, con lo mejor que tengamos respaldar para los objetivos que tenemos hacia futuro, es un compromiso porque es parte del alma deportiva que uno tiene, pero es también parte del alma como boliviano”.

“De qué manera poder generar y establecer políticas públicas que, no sólo a ellos, sino a otros futuros campeones tengan respaldo, más cuando en La Paz en pocos años más vamos a tener una presencia deportiva muy grande con los juegos bolivarianos (Odesur 2029)”. Paz sostuvo que organizar esa competencia deportiva es un compromiso nacional, que involucra infraestructuras, pero también contar con normas para promocionar el deporte.

El sacrificio detrás de las medallas

Por su parte, el bicampeón mundial de ráquetbol expresó que para él y sus compañeros era un honor informarle en persona al presidente sobre su experiencia deportiva, porque además muchas personas ignoran todo el esfuerzo y sacrificio que existe detrás de la obtención de un título.

El presidente Paz, expresó su deseo de que los campeones medallistas sigan representando por muchos años a Bolivia y que sean un ejemplo para otros deportes. El jefe de Estado expresó que los aficionados bolivianos tal vez insisten en apoyar ciertos deportes, y no toman en cuenta otros que sí dan logros y satisfacciones.

“Tal vez no nos damos cuenta que por nuestro biotipo podemos ser especialistas en otros deportes que no son los deportes más comunes”, reflexionó.

La biografía del bicampeón

Moscoso es chuquisaqueño, nació en Sucre el 25 de septiembre de 1995. El primer logro internacional que logró ocurrió el año 2013 cuando ganó el campeonato mundial júnior (sub-18) de racquetbol en singles.

En 2014, obtuvo el segundo puesto en singles y el tercer puesto en dobles en el Campeonato Mundial de Racquetbol.

Luego participó en los Juegos Panamericanos 2015 en Toronto, Canadá, en dobles junto a Roland Keller, obteniendo el bronce y en individual también logró la medalla de bronce.

En el 2019, obtuvo la medalla de oro en los Juegos Panamericanos realizados en Lima, Perú, en equipos junto a Roland Keller, Carlos Keller y Kadim Carrasco. También consiguió la medalla de plata en dobles junto a Roland Keller y la medalla de bronce en singles.

Con su persistencia y experiencia competitiva forjada, en 2022 se consagró campeón mundial 2022 de ráquetbol de la categoría Open, la máxima de este deporte, luego de vencer en un gran partido al cinco veces campeón mundial, el estadounidense Rocky Carson III, por tres sets contra uno en un campeonato realizado en San Luis Potosí, México.

Moscoso hizo historia con este campeonato porque se trata del primer título individual ganado por un boliviano. En ese campeonato eliminó también al campeón mundial de la edición 2021, el estadounidense Alejandro Landa, y en semifinales al mexicano Rodrigo Montoya, quien también fue campeón mundial.

En los Juegos Panamericanos de 2023 en Santiago de Chile, Conrrado Moscoso venció a Carlos Keller en singles, consiguiendo su segunda medalla de oro. Así mismo, en la categoría de equipos, Moscoso y Keller consiguieron conjuntamente otra medalla de oro, venciendo a Canadá

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