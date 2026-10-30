Cochabamba recibe el Nacional Ecuestre 2026 con récord de participantes: 208 binomios

Este sábado arrancará el evento con las pruebas de adiestramiento hasta el domingo. El lunes empezará el salto con la ambientación y luego serán el turno de sus competencias.

Desde este sábado hasta el domingo 8 de noviembre los mejores jinetes y amazonas del país serán parte del LXVII Campeonato Nacional Ecuestre 2026 en Cochabamba, donde habrá récord de participantes, pues se llegó a los 208 binomios, entre ellos el vigente campeón de salto Diego Canelas.

Esa impresionante cantidad superó los 191 que hubo el año pasado, en el torneo que se disputó en Santa Cruz.

El Country Club Cochabamba albergará ambos eventos para coronar a los mejores de la temporada, ya que habrá representantes de La Paz, Santa Cruz, Sucre y Cochabamba.

“Todo está listo para que inicie el Nacional Ecuestre 2026. Contaremos con nuestros mejores deportistas que competirán en distintas categorías”, dijo Wara Vargas, responsable de Administración y Gestión Deportiva de la Federación Boliviana de Deportes Ecuestres (FBDE).

Adiestramiento

La competencia, que es la principal que organiza la FBDE, comenzará este fin de semana con el Nacional de Adiestramiento, que tendrá la participación de 58 binomios.

La prueba de adiestramiento consiste en ejecutar figuras, círculos, movimientos laterales, transiciones con el caballo; es una armonía entre el jinete y el caballo y cada figura tiene una nota del cero al 10. El mejor promedio es el que gana en las diferentes categorías habilitadas. El domingo se coronará a los vencedores.

Para este evento, que se desarrollará en el picadero de arena y cuya inspección veterinaria se realizó este viernes, estará presente el juez brasileño Marcio Navarro, que tiene el nivel 3 FEI.

“Adicionalmente también dará un curso de jueces de adiestramiento preparando a los jueces bolivianos”, apuntó Vargas.

Salto

El lunes, con la ambientación, arrancará la competencia de salto, que tendrá a 150 binomios, entre ellos Canelas, quien junto a Corlensky Z se coronaron campeones nacionales de la categoría Primera en Santa Cruz.

El picadero verde albergará las pruebas de cada una de las categorías habilitadas, que deberán superar las pistas con obstáculos que serán armados por el diseñador brasileño Rafael Ribeiro, quien es de nivel 3 FEI.

La jueza internacional será la boliviana Liliana Rivera, quien radica ya varios años en Estados Unidos, donde ya estuvo en eventos de cinco y seis estrellas y cuya experiencia transmitirá a los jueces nacionales en un curso de actualización.

Hasta el domingo 8 de noviembre se coronará a los campeones de cada una de las categorías habilitadas.