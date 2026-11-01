“La Máquina” conquista el mundo con tres medallas

“La Máquina”, puso el nombre de Bolivia en lo más alto del kickboxing mundial. El joven cochabambino se colgó tres medallas en el Campeonato Mundial de World Kickboxing Federation (WKF), en Cartagena, Colombia, donde conquistó la medalla de oro en boxeo, en categoría Cadetes 71 kilos; plata, en low kick, y bronce, en full contact.



“Detrás de las preseas hay años de sacrificio constante”, subrayó. Desde que logró clasificarse al Mundial, Cortez Molina no dejó de entrenarse, compitió en torneos locales y nacionales para llegar en buenas condiciones a Colombia.



A esa ciudad llegó con una misión clara, subir al podio y lo cumplió, sin lesiones en el camino, un hecho que él agradece a Dios.



De regreso al país, con el apoyo de la gente que lo reconoce como a un verdadero ganador, “La Máquina”, de 17 años, mira más allá. Su objetivo es claro, llegar a ser campeón a nivel profesional. Para dar ese salto, sabe que necesita respaldo económico que le permita dedicarse por completo a su carrera para representar a Bolivia en la élite del kickboxing.

¿Qué se siente volver de Cartagena como campeón mundial?



Es increíble, es un sentimiento que no se puede explicar con palabras, después de tanto esfuerzo, sacrificio, empeño en algo que uno ama y que dé resultados. Ser campeón del mundo, es otra sensación, me sobran palabras.

En el campeonato, participó en tres modalidades. ¿Cuáles fueron y qué sensación le dejan los resultados?



Competí en tres modalidades, en boxeo logré la medalla de oro, la pelea fue dura, para llegar a esta tanda gané al representante de Argentina y después al de México, fueron muchas peleas.



En la modalidad de low kick, para mí la gané, fui mejor que el representante de Colombia, pero los jueces se inclinaron a su favor, por lo que salí en el segundo lugar, el contrincante sabe que yo fui el vencedor. En full contact, fue mi primera pelea y mi debut no fue malo.

De las tres peleas, ¿cuál fue la más difícil y por qué?



La de boxeo, contra el argentino porque él fue quien más golpeó, fue campeón de otras categorías.



Viajó con un objetivo y subiste tres veces al podio, ¿se imaginó que podría retornar al país con tres medallas?



No, para nada. Pero creí en mí, quería ser campeón me entrené para eso, lo que no sabía es que podía lograr tantas medallas en una misma competencia.

¿A quién le dedica estas tres medallas?



Van dedicadas a Dios, sin él no se consigue nada, él me da la fuerza para luchar. Después es para mí, porque yo me superé. También para mis papás, sin ellos no habría Mundial, Panamericano y más mis logros son para ellos, se lo merecen, de eso estoy seguro.

Ir al Mundial fue complicado, principalmente en el tema económico...



Si, fue muy difícil. El Gobierno nacional no nos apoyó en nada, regreso al país con una medalla mundial, represento a mi país con mucho orgullo, es una pena que no hagan nada para respaldarnos. Hay muchos deportistas que merecen apoyo.

Lo llaman “La Máquina”, ¿de dónde viene ese apodo y qué significa para usted?



El apodo me lo pusieron mis padres, la gente comenzó a escuchar ese apodo, y me decían La Máquina. Cada que entro a pelear no soy Ignacio, soy La Máquina, me preparo para sostener las peleas, quiero demostrar porqué merezco estar en lo más alto de mi deporte y por Bolivia.

Para una de las grandes promesas del kickboxing boliviano, ¿qué viene ahora?



Queda seguir con mis entrenamientos, mejorar. Para el año se vienen unos Panamericanos WKF de mi deporte que serán en el país, mi objetivo en ese campeonato ganar nuevas medallas.

Misión cumplida en 2026...



No para nada, quiero seguir en competencia, si se puede quiero pelear por un cinturón. Las medallas son el inicio de algo más grande. Estoy en el inicio de mi carrera deportiva.

Datos



Cortez practica esta especialidad marcial desde niño y combina su formación colegial con una carrera en ascenso dentro del kickboxing.



Este año egresará bachiller de la Unidad Educativa Adventista, de Cochabamba.