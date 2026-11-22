El LXVII Campeonato Nacional Ecuestre 2026 se desarrolló de manera “exitosa” en Cochabamba y por el gran nivel que se vio se apunta a tener una buena representación en los Juegos Panamericanos de Lima 2027 y en preparar de la mejor forma al equipo nacional que participará en los Juegos Bolivarianos de La Paz 2029.



Durante una semana lo mejor del deporte hípico del país dijo presente en el Nacional, el principal evento de la Federación Boliviana de Deportes Ecuestres (FBDE).



Hubo récord de inscritos con 208 binomios y fue la tercera vez seguida que se rompió la marca de cantidad de participantes y eso es gracias a “una labor importante de la federación para mantener ese crecimiento y hacerlo de manera sostenida y responsable, porque lo principal es la salud y el bienestar del caballo”, recalcó Diego Iturralde, presidente de la FBDE.



Para Iturralde, el Nacional “fue el mejor de los últimos años por la logística que conllevó a alojar a lo más de 200 binomios de Cochabamba, Santa Cruz, La Paz; fue el nacional más numeroso. Es importante destacar el área hípica del Country Club Cochabamba, de la Asociación Departamental de Deportes Ecuestres de Cochabamba y de la federación, que son los tres organizadores de este campeonato.

Evento exigente



El torneo tuvo como campeones principales a Mathias Céspedes con Mlm Santa Ana Cornelius (en la categoría Primera de salto) y a Lorena Monje con Fandango (Intermedia A/B de adiestramiento).



Ambos destacaron de entre todos los participantes que mostraron un buen performance. “El nivel ha sido muy bueno. También se ha dado por los oficiales que hemos tenido. En salto, los diseños fueron del brasileño de nivel tres avalado por la FEI, Rafael Ribeiro; nos puso desafíos interesantes en todas las categorías”.



“También la juez internacional nivel tres FEI que es boliviana y ella vive en Estados Unidos, Liliana Rivera. Hizo que todo se cumpla estrictamente bajo las normas internacionales y eso dio más profesionalismo al campeonato nacional. Igual tuvimos otras dos jueces internacionales bolivianas, Elizabeth Canedo, de nivel dos, y Noelia Quiroga, de nivel uno”, recalcó.

Lo que viene



Para 2027 el principal objetivo es destacar en los Juegos Panamericanos de Lima 2027, que se disputarán del 23 de julio al 8 de agosto.



“Ahora estamos con miras al Panamericano de Lima, esperando si hemos clasificado por ranking como equipo, ya que, de momento, tenemos dos cupos individuales por la buena actuación que tuvimos en los Juegos Suramericanos de Santa Fe”, apuntó Iturralde.



En medio de ello también estarán las competencias nacionales, como la prueba FEI, la Copa Bolivia y el Campeonato Nacional.



También se elaborará el plan de trabajo para el equipo nacional que representará al país en los Juegos Bolivarianos de La Paz 2029.



“El próximo año trabajaremos en el plan para los equipos de salto y adiestramiento con miras a los juegos Bolivarianos 2029, en el que seremos locales y queremos destacar”.