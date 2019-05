El camino que recorrió Hugo Dellien: de la quiebra a vivir la ovación en Roland Garros

El máximo representante del tenis boliviano, Hugo Dellien, que ya hizo historia y logró que su nombre recorra el mundo, cuenta cómo logró el éxito soñado por muchos y recuerda el camino lleno de obstáculos que recorrió para llegar hasta el Roland Garros.

Él demostró su valor en el certamen Roland Garros pese a caer en la segunda ronda del campeonato ante el tenista griego Stefanos Tsitsipas. Sin embargo, se llevó cerca de 100 mil dólares en premios por su inolvidable participación.

"¡Nunca ví tanta plata junta. Es increíble haber llegado hasta acá, como lo hablamos con (el tenista argentino) Topito Lóndero. Pensar que un día fui a retirar plata del cajero y mi saldo era ¡cero! No tenía un peso para seguir viviendo", dijo Dellien en una entrevista con Infobae.

En los últimos 35 años ningún boliviano consiguió lo que Dellien, participar en el Roland Garros El último de su país que participó del certamen parisino fue Mario Martínez, que vivía en Estados Unidos y jugó entre 1979 y 1985 y logró ser el 32 del mundo.

Muchos lo califican como uno de los mejores deportistas del país, otros incluso aseguran que después del futbolista, Marco Antonio "diablo" Etcheverry, es lo más importante del deporte boliviano.

"Tenemos buenos pilotos en el Dakar. Pero yo no pienso en esas cosas, porque ya el tenis es un deporte de muchas presiones y no me quiero agregar ninguna más", responde Dellien sobre las comparaciones y elogios.

Pero también está consciente de su potencial, talento y lo que muchos otros pueden hacer. “Por ahí el deporte boliviano puede llegar a tener un poquito de alza en el tenis y los chicos pueden empezar a creer un poquito más”, agregó el tenista en la entrevista con el portal argentino.

Contó como hace algunos años su familia se enfrentó a problemas económicos: "Es por eso que mis padres no pudieron apoyarme en mi carrera. La verdad es que hubo un momento en que la pasamos muy mal y yo no quería regresar a mi casa, porque sentía que iba a ser un gasto más para mi familia".

"En mi ciudad había un club privado en donde se podían hacer diferentes deportes y mis padres me llevaban ahí a modo de guardería, me dejaban a las 2 de la tarde y me retiraban a las 8 de la noche. Era un ambiente familiar en donde jugaba fútbol, tenis y otros deportes", detalló sobre su infancia.

Destacó desde muy temprano y a los 13 años se fue a vivir a Santa Cruz, donde comenzó su entrenamiento. "Dejé el colegio, estudié por Internet y me fui a vivir con el entrenador Mauricio Solís, para entrenar más seriamente. Tres años después me aconsejaron ir a Buenos Aires, que es la capital del tenis en Sudamérica", señaló.

Sin embargo, en 2016 abandonó el tenis y comenzó a vivir una vida alejada del deporte.

"Después de dos meses de hacer esa vida, me di cuenta de que había comenzado a subir de peso, a comer mal y a dormir cada vez peor y llegó un momento en el que sentí que estaba haciendo todo mal, que yo no servía para nada", indicó el tenista de 25 años.

Fue ahí cuando se propuso abrir un negocio con algo de dinero que había ahorrado.

"Invertí los 15 mil dólares que tenía en una fábrica de cubitos de hielo que abrí junto a mi papá, en Trinidad. Y no es que el negocio funcionara al día siguiente. Durante dos o tres meses seguí reinvirtiendo en el negocio, pero un día fui a un cajero automático a sacar plata y en mi cuenta no tenía más dinero para nada, ni para comer. Me dio vergüenza volver a vivir con mis padres o pedirles plata, porque ya tenía 20 años", explicó.

Un día acompañó a su hermano Iker a jugar un torneo de tenis. Volvió a pisar un club después de seis meses.

"Cuando llego, los chicos se me acercaban para pedirme fotos, autógrafos y la gente me preguntaba por qué había dejado (el tenis) y que estaban esperanzados en que yo llegara. Como yo vivía en Buenos Aires no sabía de las repercusiones en Bolivia", aseguró.

Para ellos él era el mejor tenista de la historia de Bolivia. El afecto de la gente lo devolvió a los entrenamientos. Llamó al entrenador argentino Eduardo Médica, que tenía su academia en México, y se fue.

“Pasé Navidad y año nuevo con él y me quedé a entrenar por seis meses. Eduardo no me cobró nada. No tenía ranking y volví de cero. Luego jugué la clasificación de un torneo, gané cuatro partidos, entré al cuadro principal y gané el título (en el camino le ganó a Facundo Argüello y a Auger Aliassime). Con la plata que ganaba en los torneos me fui a Europa a jugar Interclubes, torneos por plata y Futures", dijo.

A partir de ese momento comenzó a entrenar con Alejandro Fabbri y terminó ganando tres torneos en cinco semanas. En 2018 ganó dos de los tres Challengers que disputó en Estados Unidos "y me metí 140 de nuevo".

"Ahora la gente se acerca al club adonde juego y aparecen un par de banderas en la tribuna. Sé que hay muchos chicos pendientes de lo que yo haga porque Bolivia no está acostumbrado a tener buenos resultados en deporte de alta competencia. No somos un país que tenga muchos títulos. Por eso, estar acá, jugar contra los tenistas más importantes, que se transmita por televisión y que se empiece a hablar de Bolivia es realmente increíble", concluyó Dellien.

Con información de Infobae.