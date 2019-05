Dellien, el mejor tenista del siglo XXI en Bolivia, conquista Europa

La gran actuación del tenista nacional Hugo Dellien en la segunda ronda de Roland Garros, en Francia, no pasó desapercibida y hoy todo un país y el mundo hablan de él.

Desde hace tiempo es la raqueta número uno del país, con una diestra privilegiada y un saque preciso que pone en aprietos a sus rivales, tal como sucedió ayer con el griego Stefanos Tsitsipas (6 del ranking ATP), quien bregó mucho para ganar al Tigre de Moxospor 3-1 (4-6, 6-0, 6-3 y 7-5), tras 2 horas y 49 minutos.

Los elogios por su buen desempeño no se hicieron esperar y las repercusiones llegaron de diferentes medios internacionales, que resaltaron el juego de clase mundial de Dellien, quien, pese a sufrir en el primer set una lesión en su tobillo izquierdo, siguió luchando.

Y es que durante los cuatro sets arduamente disputados, el tenista beniano sacó de sus “casillas” al griego, quien tuvo que doblar esfuerzos en una jornada arduamente disputada.

A partir de este concepto es que se pueden definir sus características de juego. Mauricio Solís, exentrenador de Dellien y excapitán del equipo boliviano de Copa Davis, indicó que la mano derecha de Dellien posee una gran fuerza y aceleración durante los saques, respuestas, los “drop shots” (tiros cortos) y otras características que impresionaron al mundo del tenis.

Todas esas condiciones se vieron claramente identificadas durante el cotejo de ayer,pero no solamente las mostró en Roland Garros y ante Tistisipas. Dellien también exhibió sus cualidades en el Masters 1000 de Madrid ante Kei Nishikori y en el ATP 250 de Ginebra contra Alexander Zverev, dos jugadores top 10 de la clasificación mundial del tenis.

Asimismo, destacó el juego fino, preciso y equilibrado del trinitario, que derivó en la ovación del público que reconoció su buen momento.

Un jugador disciplinado

Desde muy pequeño, Hugo mostró sus dotes para ejercitarse en esta disciplina deportiva en el Club de Tenis de Trinidad. Sus condiciones lo hicieron privilegiado por el gran manejo de su mano derecha, y con el tiempo fue mejorando sus condiciones.

“Hugo (Dellien) se puso al nivel de los top 10 y su desarrollo realmente ha sido muy grande y rápido. A Hugo lo conozco desde que me fui a Beni en 2004, cuando él tenía 10 años. Me tocó dirigirlo hasta que cumplió 18 años y tuvo que irse de Bolivia porque acá no tenía rivales con quién jugar”, relató Solís.

A juicio del entrenador de tenis, la salida de Dellien a los 18 años para entrenar en México y luego en Argentina fue fundamental para perfeccionar su técnica.

Desde que lo empezó a entrenar hasta la fecha, Solís mantiene contacto con Dellien, siendo un factor clave para ver de cerca sus condiciones.

“La entrega, saber lo que quería hacer, lo hace diferente. Se entrega en cuerpo y alma al tenis. De Beni nos fuimos a Santa Cruz, dejó a su familia, hizo doble turno de trabajo para mejorar. Ese sacrificio y disciplina es que lo hizo distinto”, apuntó

Pese a sus grandes condiciones como jugador profesional en el deporte blanco, el camino para Hugo no fue nada sencillo.

Según recordó Martín Sagárnaga, árbitro de tenis y que vio crecer a Hugo en los torneos, aseveró que tanto él como su familia apostaron por un deporte que implica altos gastos, pero aún así supo sacar adelante su carrera y no dejar de soñar.

“Tuvo diferentes momentos en su carrera. Después de invertir bastante en lo económico, un grupo de entrenadores argentinos lo hicieron entrenar allá. Su presente para el deporte boliviano es algo increíble, ya que los chicos lo ven y hablan de él”, acotó Sagárnaga.

Nadie es profeta en su tierra. Eso sucedió con Hugo, que se fue del país con las maletas llenas de ilusiones y sólo el apoyo moral y económico de su familia.

Ahora que comenzó a triunfar a nivel profesional e internacional, los elogios y el apoyo del Estado y algunas empresas recién se hacen sentir.

Esta situación es la misma que viven a diario muchos chicos que buscan llegar a ser profesionales en este deporte. Lamentablemente, pocos lo logran.

“Hay muchos chicos con gran talento, pero la parte económica es fundamental”, aseveró Sagárnaga.

ASCENSO EN RANKING Y DINERO GANADO

Tras recuperar varias posiciones en al ranking ATP, las últimas tres semanas han demostrado que Hugo Dellien ha recuperado posiciones y volvió al top 100.

Según estimaciones, el Tigre de Moxos puede llegar a estar entre los 60 primeros, empero todo se definirá el próximo lunes.

En cuanto a la bolsa monetaria que logró en el Grand Slam de París (Roland Garros), Dellien puede percibir entre 80.000 y 100.000 euros (entre 600.000 y 700.000 bolivianos)

Según información de ATP, Dellien ganó, hasta la fecha, 289.470 dólares.

ANÉCDOTAS DEL TIGRE DE MOXOS EN EL TENIS

Hugo Dellien comenzó muy pequeño a jugar al tenis en su natal Trinidad.

Desde su salida a Santa Cruz (12 años), a México y Argentina (desde los 18), el Tigre de Moxos comenzó a crecer en el deporte.

“Con el tiempo fue cambiando. Antes era bullicioso, cuando era jugador junior. Ahora recuperó esa identidad por lo que vi últimamente y él tiende a comunicarse con el cuerpo técnico”, contó Mauricio Solís, exentrenador de Hugo.

De la misma manera, Martín Sagárnaga, árbitro de tenis, contó que le tocó muchas veces dirigir torneos en los que Dellien participó. “Me tocó ser el árbitro de la final de un Future donde Hugo lo ganó. Ahora, por el nivel de torneos que juega, es difícil que nos volvamos a encontrar en el mismo certamen”, dijo Sagárnaga.