Dellien no definió si irá a los Juegos de Lima 2019

El tenista boliviano Hugo Dellien aún no definió si participará en los Juegos Panamericanos Lima 2019. El número 86 del ranking de la ATP se encuentra en el país en proceso de recuperación tras la lesión que sufrió en Roland Garros al que llegó hasta la segunda etapa del Grand Slam.

“Aún no sé si participaré en los Panamericanos, sin duda es la pregunta que más me la hacen, eso lo definiré semanas antes de los Juegos, ya que la lesión en el tobillo me complicó algunos compromisos que debo cumplir en los torneos que se suman puntos para el ATP”, explicó el tenista.

Dellien puntualizó que no puede dejar de lado partidos que le otorgan puntos en la ATP y así continuar escalando en el ranking, en el que espera acomodarse entre los 50 mejores del mundo. “Los Panamericanos te clasifican a los Juegos Olímpicos (Tokio 2020), pero no sumo puntos para la ATP”, puntualizó Dellien.