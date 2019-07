Dellien se despide de singles, pero juega dobles en Wimbledon

El tenista boliviano Hugo Dellien no tuvo ayer el debut soñado en el Grand Slam de Wimbledon, donde quedó eliminado en el cuadro principal en primera ronda. No obstante, mañana tendrá su revancha en dobles, donde pretende marcar historia.

El “Tigre de Moxos”, 83 en el ranking ATP, no consiguió frenar al australiano John Millman (66 de ATP) y cayó 3-0.

“No fue el resultado que queríamos pero terminamos con una sensación muy buena. Me voy contento pero no conforme. Pude competir por primera vez sintiéndome cómodo, a pesar que no fue la preparación ideal, pero pudimos sentirnos por primera vez cómodos por momentos en el césped”, dijo Dellien tras el cotejo.

Los parciales de la derrota fueron 2-6, 3-6 y 4-6, en una notoria evolución de su juego y adaptación a la superficie de pasto que tiene el England Lawn Tennis.

En singles, su próximo reto será afrontar el Challenger de Alemania, evento que iniciará el lunes 8 de julio y finalizará el 13 de este mes.

Mañana (hora por definir), Dellien pretenderá revertir lo acontecido en singles y buscar la revancha en dobles junto al argentino Guido Pella, frente al checo Roman Jebavý y el austriaco Philip Oswald.