Los hermanos San Miguel triunfan en el tenis nacional

“Gracias al apoyo de nuestros padres hemos logrado llegar a los primeros sitiales en el tenis nacional”, señalan los hermanos Mauricio y Valeria San Miguel, quienes despuntan en esta disciplina.

Jorge San Miguel (padre de Mauricio y Valeria) manifestó que lograr que sus hijos hayan llegado a los primeros sitiales en el tenis nacional les significa erogar muchos recursos económicos, ya que no cuentan con ningún apoyo.

Señaló que todos los padres que aspiran a que sus hijos se dediquen al tenis tienen que solventar todos sus gastos.

“El tenis es un deporte individual y en Cochabamba y Bolivia se práctica en clubes privados (Club Tenis Cochabamba, Country Club Cochabamba y Municipal) y no existe ningún apoyo del Gobierno central (ministerio de deportes) ni municipal”, comentó. Dijo, que los padres asumen los gastos desde que sus hijos comienzan a jugar tenis hasta llegar al nivel competitivo.

De igual forma deben apoyarlos económicamente para su participación en los diferentes campeonatos, sean estos departamentales, nacionales e internacionales, como el Cosat.

“Los únicos costos que cubre la Federación Boliviana de Tenis son para las representaciones nacionales que asisten a torneos sudamericanos y por la ITF a los mundiales”, dijo San Miguel.

Manifestó que el costo aproximado por jugador cada año en entrenamiento y participación sólo en campeonatos departamentales asciende a unos 14.000 bolivianos, y si participan en los diferentes nacionales puede llegar fácilmente a los 50.000 bolivianos anuales.

En caso de participar en campeonatos internacionales Cosat, los gastos pueden subir sustancialmente, agregó.

MAURICIO

Este destacado tenista, que volvió a los entrenamientos luego de terminar un tratamiento médico durante cuatro meses, se apresta ahora a seguir escalando posiciones y a partir de esta temporada debe jugar ya los torneos ITF (Federación Internacional de Tenis).

- ¿Cómo empieza su carrera deportiva?

- Mis padres querían que practique algún deporte desde mi infanci, y cuando tenía cinco años me inscribieron en la escuela de fútbol Enrique Happ, donde practicaba de lunes a viernes de 16:00 a 17:30. Los fines de semana, bajo la conducción de un profesor particular jugaba tenis.

A los nueve años dejé el fútbol debido a que se cerró la Escuela Enrique Happ y decidí dedicarme al tenis.

Además, practicaba gimnasia artística en el Complejo de Sarco, combinando con los entrenamientos de tenis.

Desde mis 10 años comencé a practicar sólo tenis, todos los días de 16:30 a 18:30 en la Escuela Tenis School del Club Municipal, que estaba a cargo de la profesora Carmen Pérez. Participé además en todos los campeonatos departamentales y nacionales que se realizaban en Santa Cruz, La Paz, Sucre, Tarija y nuestra ciudad; era uno de los mejores jugadores cochabambinos.

Cuando tenía 11 años mi padre decidió cambiarme de club y comencé a entrenar diariamente en las canchas del Club Tenis Cochabamba de 16:30 a 19:00, bajo la conducción del profesor Daniel Miranda y posteriormente de Mauricio Solíz.

- ¿Cuál fue su campaña?

- Participaba en todos los campeonatos departamentales y nacionales, constituyéndome en uno de los mejores raquetistas vallunos.

Cuando tenía 13 años mantuve mi ritmo de entrenar diariamente para intervenir en todos los campeonatos nacionales, lo que me abrió paso para participar en torneos internacionales, Cosat (Confederación Sudamericana de Teni), en Perú y Brasil.

En 2016 (cuando tenía 14 años) comencé a jugar en más torneos Cosat y jugué en Argentina, Chile y Brasil. También integré el equipo Bolivia que participó en el campeonato sudamericano de la categoría 14 años que se realizó en Paraguay.

El año pasado mantuve mi ritmo de entrenamientos y ello me permitió intervenir en todos los torneos departamentales, nacionales e internacionales Cosat. Conformé el equipó Bolivia que participó en el Sudamericano de 16 años en Uruguay.

Actualmente, después de un receso de cuatro meses, debido a un tratamiento médico volví a entrenar en el Club Tenis Cochabamba, bajo la dirección del profesor Rodrigo Briones.

VALERIA

La destacada raquetista cochabambina, que tiene actualmente 15 años, logró varios cetros nacionales y locales, gracias a su empeño de mejorar su juego cada vez más para seguir siendo figura del deporte blanco.

- ¿Qué deporte le gustó desde que era niña?

- La gimnasia artística y por ello a mis cinco años comencé a practicar en el complejo polifuncional de Sarco de lunes a viernes de 16:00 a 17:30, además el tenis los fines de semana, bajo la conducción de un profesor particular que contrató mi papá.

Pero a partir de mis seis años las cosas cambiaron, ya que me dedicaba al tenis los lunes y los fines de semana en la Escuela Tenis School del Club Municipal y a la gimnasia de martes a viernes en el complejo de Sarco.

A mis nueve años decidí dejar la gimnasia artística y me dediqué sólo al tenis todos los días de 16:30 a 18:30 en la Escuela de Tenis School del Club Municipal, a cargo de la profesora Carmen Pérez.

- ¿Desde cuándo comenzó a participar en campeonatos?

- Desde mis 10 años participé en todos los campeonatos nacionales y departamentales y era una de las mejores representantes de Cochabamba

Fui campeona en singles y dobles de los cinco campeonatos nacionales en mi categoría, que se realiza cada año en Santa Cruz, Sucre, Tarija, La Paz y Cochabamba.

A mis 11 años me cambié de club y comencé a entrenar diariamente en las canchas del Club Tenis Cochabamba de 16:30 a 19:00, a cargo del profesor Daniel Miranda y posteriormente de Mauricio Solíz.

Participé en todos los campeonatos departamentales y nacionales y me clasifiqué para representar a Bolivia en el Sudamericano que se realizó en Santa Cruz, en el que logré el título. En 2017 seguí entrenando diariamente y competí en los campeonatos nacionales, además de internacionales, como el circuito Cosat en Ecuador, Colombia y Paraguay.

El año pasado (a mis 14 años) participé en el torneo Cosat en Chile y fui nominada para integrar el equipo nacional que participó en el Sudamericano de la categoría 14 años que se realizó en Ecuador.

Por mi buena actuación en el torneo continental conseguí una plaza para el mundial que se realizó en República Checa.

- ¿Cuál fue su campaña este año?

- Este año, en el último campeonato G1 realizado el mes pasado en las canchas del Club Tenis Cochabamba, logré el primer lugar en las categorías 16 y 18 años, respectivamente.

FICHA PERSONAL

Mauricio San Miguel Soria

Fecha de nacimiento: 4 de julio de 2002

Lugar: Cochabamba

Padres: Jorge y Ximena

Deportes: Tenis, fútbol y gimnasia artística

Valeria San Miguel Soria

Fecha de nacimiento: 4 de febrero de 2004

Lugar: Cochabamba

Padres: Jorge y Ximena

Deportes: Tenis y gimnasia artística

PREMIO KANATA, EN DOS OCASIONES

Mauricio y Valeria fueron acreedores del premio Kanata, que les otorgó el Sedede (Servicio Departamental del Deporte) como a los mejores tenistas cochabambinos de 2016 y 2018, además de los premios que recibieron como campeones en diferentes torneos nacionales y departamentales.

“Estos reconocimientos que nos han dado nos impulsan a superarnos más y seguir buscando nuevos lauros para nuestra tierra valluna”, dijeron.

Ambos tienen previsto participar en todos los torneos nacionales y locales, además en algunos internacionales.

ALCALDÍA PROMETIÓ CONSTRUIR CANCHAS

Fuentes allegadas a la Asociación dDepartamental de Tenis informaron que la Alcaldía municipal del Cercado entregará varias canchas a esta entidad y esperan que cumpla su compromiso en los próximos meses.

Además, se indicó que se requiere equipar a los deportistas y costear sus gastos cuando tengan que participar en torneos nacionales, también se les debe dotar de entrenadores.

El nuevo escenario posiblemente esté ubicado por el actual Patinódromo y ello permitirá que este deporte se masifique a nivel departamental, además de la aparición de nuevas figuras.