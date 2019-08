Después de Nole y Rafa, Dellien es el cuarto en ganarle un set a Medvedev

Los tenistas nacionales Gabriel Cortes, Mariana Zegada, Santiago Navarro, en categoría Sub 16; Catalina Padilla y Diego Muñoz, en 14 años, competirán desde mañana hasta el domingo en el torneo... Ver más Tenistas bolivianos asisten al Masters Junior en Ecuador

Hugo Dellien, la raqueta número uno de Bolivia, continúa haciendo historia y llevando el nombre del país en alto. Ayer conquistó su segundo triunfo en un Grand Slam Ver más US Open: Dellien logra su segunda victoria en un Grand Slam

El campeón defensor Novak Djokovic avanzó sin dificultad este lunes en la primera ronda del US Open, que espera ansioso el choque entre Serena Williams y María Sharapova. Ver más Djokovic avanza cómodo en el US Open, en espera del choque Serena-Sharapova