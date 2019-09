¿Quién es el mejor tenista de la historia?, se abre el debate

AGENCIAS Y LA TERCERA

Después del US Open 2014, los siguientes 12 Grand Slam fueron conquistados por alguno de los Big Three, como se conoce a Rafael Nadal, Novak Djokovic y Roger Federer. Tras el triunfo en el US Open, el español quedó a un título de igualar al máximo ganador, que es el suizo, aunque la pregunta que todos se hacen ahora es: ¿qué pasa si el español supera en majors al Maestro?

Con la victoria, Nadal cerró 54 victorias en torneos “grandes”, es decir, Grand Slams, Masters 1000 y Finals del ATP, la misma cifra que ya tenían Djokovic y Federer. Incluso supera en uno al resto, si se considera la medalla de oro conseguida en Beijing 2008.

El US Open, Roland Garros y los M-1000 de Italia y Montreal le permiten al balear igualar a sus rivales. Tanto Nadal como Djokovic suman esos 54 títulos en 182 torneos disputados, lo que arroja un título cada 3,4 campeonatos. Federer, el mayor, también tiene 54 pero en 231 torneos, anota una corona cada 4,3.

Roger Federer tiene 20 Grand Slam en 77 intentos; seis Finals, en 16 participaciones y 28 Masters 1000 en 135 presentaciones. Djokovic muestra 16 en 59: cinco de 11 y 33 de 112, respectivamente, mientras que los números de Nadal son 18 de 57 Grand Slams y 35 de 117 M-1000.

Más atrás están el estadounidense Pete Sampras, con 30 “grandes” en 146 campeonatos; su compatriota Andre Agassi, con 26 en 164; el escocés Andy Murray, con 18 en 154 y el alemán Boris Becker, que sumó nueve en 83 participaciones.

Rafael Nadal quedó a un título de Grand Slam para alcanzar a Federer, pero la amenaza de Djokovic también es seria, pues tiene 16.

Nadal es quien más Grand Slams ha ganado desde 2017, cuando comenzó la dictadura de estos tres tenistas en torneos mayores. Cinco veces el título ha sido para el hispano; cuatro para Djokovic tres para Federer, que este año no se impuso en ninguno.

Esos 12 torneos seguidos en sus manos no son la mayor de sus carreras: entre 2005 y 2009 se quedaron con 18 Grand Slam consecutivos.

Desde que Nadal ganó su primer Roland Garros, en 2005, entre los tres han ganado 51 de los 59 trofeos disputados de Grand Slam,

El español es además el de mayor efectividad en las finales de Grand Slam entre los tres involucrados. Se impuso en el 70% de las 27 finales que jugó. Federer, en el 64,5% y Djokovic, en el 64%. Allí, el mejor sale del grupo, pues es Sampras, con 77,7%

