Los mejores tenistas llegan para el Torneo Cosat G1 “Cóndor de Plata”

Con la presencia de alrededor de 200 tenistas provenientes de toda Sudamérica y Estados Unidos, mañana comenzará el torneo Cosat G1 “Cóndor de Plata” en las canchas del Tenis Club Cochabamba.

Entre los tenistas que llegarán a Cochabamba, se encuentran los mejores rankeados de sus países, quienes compiten por un cupo en la selección sudamericana a la gira en Europa.

“Es un torneo muy importante en las categorías 14 y 16 años, ya que va a puntuar para que los deportistas puedan acceder a una gira europea, representando a Sudamérica. Los tenista están llegando después de una gira que hicieron en Argentina, Uruguay, Chile, Perú y ahora toca Bolivia”, explicó Marcelo Céspedes, director del torneo.

En la gira sudamericana, los tenistas sumaron puntos y prácticamente la están cerrando en Bolivia.

Cochabamba tendrá la presencia de deportistas provenientes de Colombia, Ecuador, Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Perú, Estados Unidos, Venezuela y Brasil.

De Bolivia se tendrá la presencia de los mejores posicionados no sólo a nivel nacional, sino de la Confederación Sudamericana de Tenis (Cosat).

Por Bolivia las raquetas 1 y 2 que estarán en el torneo Cosat son: en la categoría 16 años, Eduardo Núñez del Prado (1) y Santiago Vedia (2); en damas, Fiorela Durán (1) y la cochabambina Valeria San Miguel (2); en 14 años Diego Muñoz (1), Sebastián Ligeron (2), y en damas Natalia Trigoso (1) y Sandra Castedo (2).

El árbitro general del torneo, Martín Sagarnaga, explicó que el campeonato empieza mañana con las clasificaciones, de las que cuatro tenistas en damas y seis en varones avanzarán al cuadro principal que iniciará el lunes.

Sagarnaga también señaló que en esta oportunidad el Cosat tendrá a 48 tenistas en el cuadro principal de varones y 32 en el de damas.

“En varones jugarán un cuadro de 48. Se abrió el tamaño del cuadro debido a que tenemos mucha cantidad de jugadores, y en el cuadro de 32 quedaban muchos tenistas fuera. En el de damas se amplió a 32”.

Los organizadores del evento esperan que el clima deje jugar el evento, que es sobre tierra batida y al aire libre.

“Esperemos que las lluvias no nos jueguen una mala pasada. Lo bueno es que no vamos a tener muchos partidos en el cuadro de Qualy, pero desde el lunes no puede llover. Lunes, martes y miércoles tendremos alrededor de unos 70 partidos, entre singles y dobles, por eso no podemos retrasarnos”, aseguró Sagarnaga.