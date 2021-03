Santa Cruz abrirá el circuito sudamericano de tenis

El inédito Circuito Dove Men+Care Legión Sudamericana comenzará el 12 de abril con el Challenger que se disputará en las canchas del Club de Tenis Santa Cruz, dando inicio a esta competencia que tiene en agenda 36 torneos, dirigido a damas y varones, y que pretende aumentar la oportunidad de los tenistas para sumar puntos en el ranking de la ATP.

Este Circuito, como parte del ATP Challenger Tour, fue presentado este martes de manera oficial por el organizador, el argentino Horacio de la Peña, extenista Top 31, quien confirmó las fechas y las sedes de los cuatro primeros torneos: 12 de abril en Santa Cruz (Bolivia), 19 de abril en Concepción (Chile), 26 de abril en Buenos Aires (Argentina) y 3 de mayo en Lima (Perú).

"En Bolivia la verdad que son más de 15 años que no se lleva a cabo ningún Challenger. El estar aquí, de la mano de Dove Men+Care y potenciar el deporte, realmente nos hace únicos, nos hace diferentes y nos llega en un momento ideal, un momento inmejorable, los últimos años el tenis ha tenido relevancia en el país", declaró Shadyah Eid, directora de Marketing de Dove Men+Care Bolivia.

El tenis boliviano ha ganado escenario internacional con la participación de Hugo Dellien en los Challenger, en los torneos del Grand Slam y Master 1000. La raqueta número uno de Bolivia y 121 en el ranking de la ATP competirá en este certamen y estará a cargo de la coordinación.

"Me emociona saber que en lo profesional tendremos torneos para tener más oportunidades para competir con los demás Continentes, no tener que viajar tanto, ahorrarnos muchísimo dinero y darles oportunidad a miles de jugadores que, por ahí, por el tiempo, no tienen suficiente dinero para dedicarse y hacer viajes y giras por Europa, que son durísimas mentalmente", dijo Dellien durante la presentación transmitida por YouTube.

Este tour llegará a nueve países de Sudamérica, jugando en superficies de ladrillo y cemento, y por primera un Challenger se realizará en césped en la región. Este Circuito cuenta con 36 nuevos torneos, de los cuales 12 son Challengers, 12 forman parte del World Tennis Tour masculino y 12 del World Tennis Tour femenino.

Esta temporada será cerrada con Master 1000, a celebrarse a mediados de diciembre en Santiago, Chile. Hay la intención de jugar un segundo certamen de estas características, pero resta llegar a los acuerdos para definir la sede y la fecha.