Dellien desiste de jugar en la Copa Davis hasta que se cambie al presidente la FBT

El tenista Hugo Dellien dejará de jugar por el país en la Copa Davis hasta que el presidente de la Federación Boliviana de Tenis (FBT), Hiber Villafane, renuncie al cargo, debido a que no le brinda "seriedad a nuestro deporte y le faltó el respeto a nuestros deportistas", agregó la raqueta número uno de Bolivia.



El incumplimiento de Villafane -cuya gestión finaliza en 2024-, en el pago del dinero acordado, bajo contrato firmado, con el equipo Bolivia que jugó la Copa Davis en 2022, originó una división entre la dirigencia federativa y los tenistas.



"He tomado la decisión de no representar más hasta que se cambie a la dirigencia, porque están menospreciando a mis compañeros", explicó Dellien (99 en el ranking de la ATP).





El tenista beniano salió al paso de las declaraciones de Villafane, de la siguiente manera: "¿Les parece justo no cobrar por su trabajo? Basta de decir que los deportistas no tienen que cobrar, para nosotros es un trabajo y lo hacemos con un cariño".



El equipo Bolivia de la Copa Davis 2022 estaba formado por: Hugo Dellien, Murkel Dellien, Boris Arias y Federico Zeballos. En septiembre jugaron ante Tailandia en el Grupo Mundial II, pero por una lesión Hugo no pudo participar y Juan Carlos Prado completó la delegación.



Por jugar en este Grupo, la Federación recibió un monto de dinero, no especificado por ninguna de las partes en conflicto, del cual una cantidad iba al pago de los tenistas, una vez que la FBT cubra los gastos de logística.



"La Federación se agarró de que Hugo se lesionó y no nos quiere dar el monto que nos corresponde", explicó Arias en la conferencia virtual. Por su lado, Zeballos agregó que:"es por el esfuerzo personal que ese dinero llegó a la Federación y ese dinero no ha llegado a nosotros".



Por este motivo, Zeballos, Arias, Murkel y ahora Hugo han desistido de representar al país en las próximas competencias de la Copa Davis y seguirán con los pasos legales para hacer respetar su derecho.



Sin ellos, Bolivia jugó la Copa Davis 2023 en febrero contra Georgia (0-4) en Polonia con: Juan Carlos Prado, Raúl García, Agustín Cuéllar y Santiago Navarro.



"Creemos que nuestra ausencia afecta en cierta parte al país y por eso tratamos de hablar con la Federación para hacer cumplir lo pactado y solucionar lo antes posible", dijo Murkel. Los tenistas trataron de comunicarse con Villafane sin éxito.