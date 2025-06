Hugo Dellien se clasifica a las semifinales del Challenger de Prostejov

El tenista Hugo Dellien avanzó a las semifinales del Challenger de Prostejov, en República Checa, al ganar este jueves sin muchos inconvenientes al búlgaro Dimitar Kuzmanov (un doble 6-3). Su contrincante de semifinales será el ucraniano Vitaliy Sachko.

Dellien, cuarto sembrado de la competición, tuvo esta vez un encuentro más accesible en relación con su partido de octavos de final, en el que tuvo que remontar un resultado adverso.

Este jueves jugó contra Kuzmanov en el Prostejov Arena del TK Agrofert Prostejov, donde triunfó luego de una hora y media de partido.

En el primer set hubo tres quiebres (dos para el boliviano y uno para el búlgaro), mientras que en el segundo le rompió igual dos veces el saque y ganó el encuentro.

“En cada set, al principio luchamos por cada pelota. En ambos casos, logré elevar el nivel de mis golpes, lo que me dio una ventaja decisiva. No me fue fácil el progreso; mi oponente tuvo un buen desempeño. Me siento bien, quiero ganar al menos un juego más", dijo Dellien.

Su contrincante de las semifinales, el ucraniano Sachko, se impuso sobre el kazajo Alexander Shevchenko (6-2 y 6-1).

El encuentro está programado para este viernes a las 5:00, hora de Bolivia en el Prostejov Arena.