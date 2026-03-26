Dellien y Prado llegan a cuartos del Challenger de Sao Paulo

Hugo Dellien y Juan Carlos Prado no paran de avanzar y mostrar un gran nivel en el Challenger de Sao Paulo, que se lleva adelante en Brasil. Ambos vencieron en sus respectivos partidos de octavos de final y se instalaron en la ronda de cuartos.

Los dos trabajaron bastante para meterse entre los ocho mejores tenistas de la competición, ya que tuvieron que llegar al tercer set para definir su pase de ronda.



Sus partidos comenzaron a la misma hora: 13.00 HB. Dellien jugó en la cancha central del Sao Paulo Jockey Club y Prado compitió en la cancha tres.

El trinitario, sexto sembrado de la competición, rivalizó con el argentino Facundo Díaz, a quien venció por 6-4, 2-6 y 6-3 en dos horas y 32 minutos de juego.

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Fue un encuentro en el que se produjeron ocho quiebres de servicio (cuatro para cada uno), una muestra de lo parejo que fue el partido.



Dellien está a la espera de conocer a su próximo rival, que saldrá del duelo entre el chileno Marcelo Barrios y el brasileño Thiago Monteiro.

El cruceño, octava raqueta del torneo, se impuso sobre el ecuatoriano Álvaro Guillén: 4-6, 6-1 y 7-6(4) en tres horas y cuatro minutos.

Para pasar de ronda, el tenista nacional tuvo que remontar un resultado adverso tras perder el primer set.

Hubo en total 11 quiebres de servicio (seis para el cruceño y cinco para el ecuatoriano) y con ello logró pasar de ronda el joven tenista boliviano.



Prado también está a la espera de su siguiente contrincante y saldrá del partido que protagonizarán el argentino Juan Torres y el peruano Gonzalo Bueno.