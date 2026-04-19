Hugo Dellien, el primer tenista boliviano en conquistar el torneo Bolivia Open

Tenis
Redacción Central
Publicado el 19/04/2026 a las 9h31
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Hugo Dellien se consagró campeón del Bolivia Open y se convierte en el primer boliviano en ganar el título de singles del torneo, tras imponerse en la final a Juan Carlos Prado por 6-4 y 7-5, en un partido de alto nivel que se extendió por más de dos horas.

Este resultado marca un hecho inédito para el país, con una final 100% boliviana que garantiza el crecimiento y proyección del tenis nacional en el circuito profesional. Además, Dellien suma su primer título del año y el número 31 de su carrera, de los cuales 15 corresponden a Challengers y 16 son Futures.

Por su parte, Prado firma un destacado subcampeonato, demostrando carácter, competitividad y un futuro prometedor.

Por el título, Dellien ganó 75 puntos para el ranking ATP, mientras que Prado recibió 44.

El partido

Después de la final de dobles en la cancha principal, fue el turno de la definición de singles ante cientos de personas que presenciaron el partido entre  Hugo Dellien y Juan Carlos Prado.

Fue un duelo histórico, pues nunca antes se habían enfrentado las dos mejores raquetas del país en un partido por el circuito profesional.

Ambos sets fueron muy parejos y al inicio del primero hubo dos quiebres (uno para cada uno), pero el momento en que se vio un juego muy competitivo fue en el séptimo game, pues tardaron unos 15 minutos para definir ese punto, que finalmente fue para Dellien.

Ese set terminó a favor del nacido en Trinidad por quebrarle el saque al cruceño en el décimo juego.

La segunda cancha otra vez mostró a ambos luchando por cada bola y con el público apoyando a los dos, principalmente aplaudiendo los puntos más destacados.

En el sexto y séptimo game se produjeron dos quiebres (uno para cada uno) y llegaron a estar igualados 5-5.

Hasta que finalmente Dellien ganó el partido con un quiebre en el decimosegundo game para caer sobre el polvo de ladrillo como festejo. Su encuentro tuvo una duración de dos horas y ocho minutos y acabó con una gran ovación de la gente.

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