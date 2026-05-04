Hugo Dellien avanza a segunda ronda de la qualy en el Masters 1000 de Roma

Hugo Dellien tuvo un gran debut en el Masters 1000 de Roma ante el francés Luca Van Assche, número 98 del mundo, al vencer este lunes en la primera ronda de la qualy (clasificación) por 6-2 y 7-5. En segunda fase enfrentará al neerlandés Jesper de Jong, según prensa FBT.

Fue el primer enfrentamiento histórico entre ambos tenistas y el boliviano se mostró sólido a lo largo de la hora y 47 minutos de partido que tuvieron.

Dellien, quien participa en este torneo por sexta vez, no tuvo inconvenientes para imponerse en la cancha 6 del complejo deportivo Foro Itálico.

En el primer set logró dos quiebres de servicio (en el tercer y quinto game) y con ello se puso arriba en el marcador por 1-0.

La segunda cancha fue más pareja y el trinitario trabajó más para quedarse con el triunfo.

En total hubo cinco quiebres (tres a favor de Dellien y dos para Van Assche) y con ello la raqueta número uno del país avanzó a la segunda ronda de la qualy.

En esa fase enfrentará a De Jong, quien previamente eliminó al español Pedro Martínez: 7-6(5) y 7-5.

Dellien (número 133 del ranking ATP) y De Jong (102°) tendrán su quinto enfrentamiento por el circuito profesional.

Las estadísticas muestran que están igualados 2-2 después de los cuatro partidos que tuvieron en diferentes torneos de Sudamérica.

Está previsto que su encuentro se dispute este martes desde las 04.00 HB en una cancha por designar.

Su partido se podrá ver en vivo a través de la cadena internacional ESPN y el servicio de streaming Disney+.

El ganador de este encuentro avanzará al cuadro principal del torneo, que arrancará el miércoles.