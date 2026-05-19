Tenistas bolivianos lograron títulos en las categorías Sub-14 y 16 en damas

Tenis
Jeovana Bernabé
Publicado el 19/05/2026 a las 8h18
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Después de ocho días de intensa competencia de tenis, el sábado finalizó la décimo octava versión del torneo internacional ITF y Cosat denominado Chuquiago Júnior Open en las canchas del Club Alemán, de La Paz, en la ocasión la colombiana Emanuela Lares y el peruano Alessandro Rubini García lograron los primeros puestos en la máxima categoría del torneo (Sub-18).

“Vamos, dale, sí, eso” son algunas de las palabras que se escucharon durante el campeonato. En la final esas expresiones no cambiaron, pero si el tono que fue más fuerte en cada punto que lograban los finalistas, pero también las expresiones de frustración estuvieron a la orden del día, como “no, que me pasa o tú puedes” o una frase alentadora de parte de sus entrenadores o padres quienes acompañaron a los jugadores en la competencia.

Para muchos fue una versión diferente, pues también se anunció que el director del torneo, Álvaro Garrón, ya no será parte de la organización debido a algunos cambios internos, hecho que muchos esperan que no se consuma, pues van 18 versiones de una buena organización y destacada participación de tenistas que hoy juegan torneos como Roland Garros, como Hugo Dellien quien compitió en el Chuquiago Júnior Open.

Llegaron tenistas de Bolivia, Argentina, Brasil, Chile, China, Colombia, Gran Bretaña, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, quienes mostraron lo mejor de su juego desde el sábado 8, pero poco a poco retornaron a sus países pues fueron eliminados, mientras que otros se fueron rumbo a Cochabamba donde continúa la Gira ITF y Cosat juvenil.

“Fue una semana de grandes partidos de tenis, que duraron más de dos horas, los tenistas mostraron su alma de campeones en cada partido. La final fue muy reñida, con jugadores que por minutos se desconcentraron y después se recuperaron, los encuentros fueron muy arduos”, dijo Garrón.

En la final del torneo, Lares logró el triunfo en la final sobre la brasileña Clara Coura por 2-0; en ambos sets con parciales de 7-5 y 7-5. Mientras que en varones Rubini derrotó al brasileño Joao Cunha por 2-0; el primer set fue muy equilibrado y definido ajustadamente por 7-5, mientras que en el segundo la diferencia fue más amplia, 6-2.

En los partidos finales de las categorías Sub-14 y 16, damas y varones, cuya puntuación vale para el ranking de la Confederación Sudamericana de Tenis (Cosat), la ganadora en 16 años fue Daniela García, quien venció a Agustina Valdivia por 6-1 y 6-1, ambas bolivianas.

En varones fue campeón Matías Guzmán de Rojas, quien se impuso a Thiago Quentasi por 6-1 y 6-1, En la categoría 14 fue primera Sharon Flores tras vencer a Sofía Poppe por 6-0 y 6-1, todos bolivianos. Finalmente, en varones se consagró campeón el venezolano Gianni Celli, tras superar en la final al boliviano Mariano López del Solar por 6-2 y 6-1. En dobles en la categoría Sub-18, el peruano Rubini García y el boliviano Leonardo Suárez; la paraguaya Catalina Delmas y la boliviana Valery Sumoya, en damas, se consagraron campeones.

El evento fue coronado por el éxito, como sucede desde hace 18 años.

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