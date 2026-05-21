Tenis: Juan Carlos Prado avanza a paso firme en el Roland Garros

El sueño del Roland Garros, en París Francia, continúa para el joven tenista nacional Juan Carlos Prado (de 21 años), pues está a sólo un paso de acceder al cuadro principal luego de la victoria que tuvo ayer es sobre el estonio Daniil Glinka (6-3 y 6-4), según un reporte de prensa de la Federación Boliviana de Tenis (FBT).

El último miércoles derrotó al estonio Glinka y está a un triunfo de avanzar y acceder por primera vez al cuadro principal de este Grand Slam.

Prado, quien cumple con su primera actuación en este Grand Slam, no para de sorprender, ya que en esta ocasión mostró un juego sólido para avanzar a la tercera ronda de la qualy (clasificación) con miras al torneo.

Esa instancia es el último paso para avanzar a la llave central, por lo que debe ganar para ingresar al main draw.

Todavía está a la espera de conocer a su próximo rival, que saldrá del duelo entre Coleman Wong, de Hong Kong, y el checo Zdenek Kolar.

El partido

Prado y Glinka se enfrentaron en la cancha 9 del Stade Roland Garros, donde ambos mostraron un gran inicio.

Fue un partido muy parejo el que se vio, aunque el cruceño se mostró más sólido en algunos puntos.

Gracias a ello logró quebrarle el saque a su rival en el sexto game del primer set para ponerse arriba por 1.0

La segunda cancha fue igual de disputada, pues nuevamente un quiebre (en el noveno juego) fue la diferencia que necesitó Prado para triunfar.

El encuentro tuvo una duración de una hora y 21 minutos. Los partidos son previos a la clasificación de Roland Garros, a realizarse en Francia.