¡Histórico! Bolivia tendrá por primera vez dos tenistas en el cuadro principal de un Grand Slam

Hugo Dellien venció este viernes al español Roberto Carballés (6-3, 3-6 y 6-1) y avanzó al cuadro principal de Roland Garros, en Francia, donde se hizo historia porque Bolivia tendrá por primera vez a dos tenistas en la llave central de un Grand Slam, ya que el otro es Juan Carlos Prado, según un reporte de prensa de la Federación Boliviana de Tenis (FBT).



Dellien y Prado tuvieron una gran semana en París al superar las tres rondas de la qualy (clasificatorias) y gracias a ello ingresaron al main draw.



En el pasado hubo tenistas nacionales que estuvieron en los Grand Slam como Mario Martínez, Ramiro Benavides y Eduardo Gorostiaga.



Martínez estuvo en los torneos grandes en los años 80, en tanto que Benavides y Gorostiaga lo hicieron en los 60 y 70.



Ambos coincidieron en las clasificatorias de Roland Garros (en 1974), además de Wimbledon (1972), pero no estuvieron juntos en el cuadro principal.



Luego llegó Hugo Dellien siendo el único boliviano en los Grand Slam, hasta que en 2024 y 2025 se sumó su hermano Murkel, quien estuvo en las clasificatorias.



Por ello, la presencia de Hugo y Juan Carlos en la llave central de Roland Garros es un hecho inédito y que muestra que el tenis boliviano está en crecimiento.



Ahora están a la espera de conocer a sus rivales de la primera ronda, que saldrá del sorteo de los clasificados de la qualy que hará la organización este fin de semana.





El partido



Dellien jugó su encuentro con Carballés en la cancha 14 del el Stade Roland Garros de París, donde protagonizaron el primer duelo del día en esa pista.



Por ello su encuentro arrancó a las 05.00 HB y si bien Dellien comenzó con fuerza en el primer set, en el segundo Carballés mejoró en su juego para igualar el partido e ir a la tercera cancha.



Desde el principio hubo una gran cantidad de espectadores que alentaron a los dos tenistas, que tuvieron un juego parejo hasta el sexto game, instante en el que Dellien le rompió el saque a su rival para sacar diferencia y ganar.



En la segunda cancha se vio igual un juego muy parejo, pero esta vez el español aprovechó los puntos necesarios para igualar la serie, además de que le quebró una vez el saque al boliviano en el octavo juego.



Para el tercer y definitivo set el nacido en Trinidad se mostró más tranquilo y confiado en su juego, lo que se refleja en el resultado final.



En esta ocasión hizo puntos muy lindos con voleas y globitos; además, Carballés esta vez no estuvo tan fino y su saque fue quebrado en dos ocasiones (en el segundo y cuarto game).



Al final, Dellien se impuso en el partido luego de dos horas y ocho minutos.