Juan Carlos Prado no se achica ante el 69 del mundo, cae y deja estampado su nombre en Roland Garros

Juan Carlos Prado puso nuevamente en alto el nombre de Bolivia al colocar este martes en aprietos al número 69 del mundo, el español Martín Landaluce, en la primera ronda del cuadro principal de Roland Garros, en Francia, partido que jugó por más de cuatro horas y en el que estuvo muy cerca de avanzar a la segunda fase, según un reporte de prensa de la Federación Boliviana de Tenis (FBT).

Fueron cuatro horas y 32 minutos de partido, tiempo en el que Landaluce ganó tras sufrir más de la cuenta: 6-3, 4-6, 6-2, 6-7(3) y 6-4.

Prado (de 21 años) tuvo una destacadísima actuación en el torneo parisino, en el que jugó por primera vez con grandes resultados al superar las tres rondas de la qualy (clasificación) y meterse al main draw.

A pesar de su corta edad mostró un gran nivel y dio batalla en cada uno de los encuentros que jugó, incluyendo el de este martes ante Landaluce (20 años).

Si bien nunca se enfrentaron por el circuito profesional, sí tuvieron un duelo a nivel junior.

Jugaron en 2022 por la primera ronda del J1 Roehampton, en Gran Bretaña, donde salió vencedor el español.

Además, ambos llegaron a ser número uno del mundo a nivel Junior. Prado ocupó ese sitial el 10 de julio de 2023, mientras que el español lo hizo el 27 de febrero de ese mismo año.