Prado no se achica ante el 69 del mundo y estampa su nombre en Roland Garros

Tenis
Redacción Central
Publicado el 27/05/2026 a las 9h37
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Juan Carlos Prado puso nuevamente en alto el nombre de Bolivia al colocar ayer en aprietos al número 69 del mundo, el español Martín Landaluce, en la primera ronda del cuadro principal de Roland Garros, en Francia, partido que jugó por más de cuatro horas y en el que estuvo muy cerca de avanzar a la segunda fase, según un reporte de prensa de la Federación Boliviana de Tenis (FBT).

Fueron cuatro horas y 32 minutos de partido, tiempo en el que Landaluce ganó tras sufrir más de la cuenta: 6-3, 4-6, 6-2, 6-7(3) y 6-4.

Prado (de 21 años) tuvo una destacadísima actuación en el torneo parisino, en el que jugó por primera vez con grandes resultados al superar las tres rondas de la qualy (clasificación) y meterse al main draw.

A pesar de su corta edad mostró un gran nivel y dio batalla en cada uno de los encuentros que jugó, incluyendo el de este martes ante Landaluce .

Si bien nunca se enfrentaron por el circuito profesional, sí tuvieron un duelo a nivel junior. Jugaron en 2022 por la primera ronda del J1 Roehampton, en Gran Bretaña, donde venció el español.

Además, llegaron a ser número uno del mundo a nivel Junior. Prado ocupó ese sitial el 10 de julio de 2023, mientras que el español lo hizo el 27 de febrero de ese mismo año.

El partido

Un encuentro bastante extenuante se vio entre ambos en la cancha 9 de Roland Garros, donde Prado no se achicó.

Fueron muy parejos todos los sets y en el primero estuvieron igualados hasta el octavo game, cuando el español le rompió el saque al boliviano y venció.

En el segundo set hubo tres quiebres de servicio (dos a favor de Prado y uno para Landaluce) y con ello se igualó el partido (1-1).

Para el tercero Landaluce mostró su categoría al romper dos veces el saque de Prado y se puso en ventaja.

El cuarto set fue una montaña rusa de emociones, pues hubo seis quiebres (tres por lado) luego de una gran reacción del cruceño para luego ponerse arriba por 6-5.

Landaluce lo empató en su saque y fueron al tie berak (muerte súbita), instancia en la que el tenista nacional fue mucho más efectivo y ganó para poner el partido 2-2.

La definición

Durante el quinto set Prado sintió molestias en su pierna izquierda y Landaluce en la muñeca derecha.

A pesar de ello siguieron con el partido y el español le rompió dos veces el saque a Prado, quien luego ganó tres puntos seguidos (con dos quiebres incluidos) para acortar distancias (5-4), pero en el siguiente game venció el español.

No fue un partido cualquiera y eso el público lo sabía, pues aplaudió a ambos tras el gran encuentro que vieron. Por llegar a la primera ronda del cuadro principal desde la qualy, el cruceño ganó 30 puntos para el ranking ATP.

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