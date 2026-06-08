Tenis: Bolivia conquista seis títulos en el Jenecherú Junior Open

Tenis
Redacción Central
Publicado el 08/06/2026 a las 10h59
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Bolivia conquistó seis títulos —de 12 posibles— en el Jenecherú Junior Open que se llevó a cabo en Santa Cruz, donde se dio por finalizado el circuito de cuatro torneos internacionales juveniles que hubo por el país, según prensa de la Federación Boliviana de Tenis (FBT).

Fueron cuatro semanas de un tenis al más alto nivel en diferentes departamentos. Primero fue La Paz con el Chuquiago Junior Open, luego fue el turno del Tunari Junior Open en Cochabamba y el Guadalquivir Junior Open en Tarija, antes de que se juegue en tierras cruceñas.

En cada uno de esos torneos el país cosechó varios títulos y el Jenecherú Junior Open no fue la excepción gracias a la destacadísima actuación de los tenistas nacionales que brillaron en la Gira Cosat (Sub-16 y Sub-14) y el ITF World Tennis Tour Juniors (Sub-18), en ambas ramas.

Los vencedores

Durante la semana, las canchas del Club de Tenis Santa Cruz albergó el campeonato en el que se lograron seis títulos.

Oliver Solis fue el gran vencedor de singles Sub-18. Arrancó como el segundo sembrado y su debut se dio en segunda ronda, instancia en la que venció al colombiano Santiago López (6-3 y 6-1), en octavos de final derrotó al brasileño Joao Galhardo (6-1 y 6-2), en cuartos superó al argentino Juan Nolo (un doble 6-2) y en semifinales se impuso sobre el brasileño Mateus Nogeuira (6-3, 2-6 y 6-4).

La lucha por el título fue ante el cuarto favorito, el también brasileño Pietro Gava, a quien venció por 6-1 y 6-2.

Los otros tres títulos de singles que sumó Bolivia fueron con Omar Vargas y Daniela García (ambos en Sub-16) y Sofía Poppe (Sub-14).

Vargas derrotó en la final al boliviano Samuel Glogau (7-6 y 6-2), García triunfó sobre la brasileña Isabelle Thomaz (un doble 6-3) y Poppe ganó a la nacional Paulina Del Solar (6-3 y 6-4).

Mientras que los títulos de dobles fueron obtenidos por: Samuel Glogau y Emmanuel Paz, además de Daniela García y Jade Rocha (ambos en Sub-16).

Otros ganadores

Los vencedores de las restantes seis categorías fueron tenistas extranjeros.

En singles ganaron: la argentina Mia Brayotta (Sub-18) y el brasileño Joao Aquino (Sub-14).

En dobles vencieron: el chileno Matías Erices con el brasileño Pietro Gava y las colombianas Sara Lozano con Laura Villamil (Sub-18); los brasileños Joao Aquino con Marcos Nogueira y el brasileño Julia Castellanos con la argentina Delfina Koch (Sub-14).

 

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