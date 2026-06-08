Tenis: Bolivia conquista seis títulos en el Jenecherú Junior Open

Tras una destacadísima actuación en el W15 Brasilia, en Brasil, Noelia Zeballos conquistó su primer título de la temporada al consagrarse campeona de dobles junto a su compañera ecuatoriana Camila Romero. Con ello ya suma un total de 23 coronas en parejas a nivel profesional, según prensa de la Federación Bolivia de Tenis (FBT).

La única tenista profesional femenina del país brilló durante la semana en las canchas del Arena BRB.

En febrero pasado estuvo muy cerca de ganar su primera corona, también en dobles, pero se tuvo que conformar con el subcampeonato del W50 Orlando en Estados Unidos, junto a su dupla brasileña Thaisa Pedretti.

Zeballos y Romero fueron las primeras sembradas de la competición y en primera ronda ganaron a las locales Leticia García y Beatriz Melo (6-3 y 6-1), en cuartos de final superaron a la brasileña Catarina Melleiro y a la estadounidense Gabriella Price (6-3 y 6-2), mientras que en semifinales derrotaron a las anfitrionas Luiza Eidelvin y Beatriz Guerra (un doble 6-2).

La gran final fue contra las cuartas favoritas, la colombiana María Herazo y la argentina Francesca Mattioli, a quienes ganaron por 6-4 y 6-1.

Zeballos también jugó en la modalidad de singles y de igual forma destacó al superar tres rondas y llegar hasta las semifinales. Quedó a un paso de luchar por el título.

“Lista para el próximo torneo: Cuiabá”, posteó la cruceña en sus redes sociales, pues ya piensa en su siguiente competencia del ITF Women’s World Tennis Tour.

Ese campeonato es el W35 Cuiabá que se disputará desde este lunes en las canchas del Clube Monte Líbano de Cuiabá.