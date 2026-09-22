El tenis boliviano brilla en los Juegos Suramericanos

Tenis
Publicado el 22/09/2026 a las 20h35
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El tenis boliviano brilla con luz propia en los XIII Juegos Suramericanos de Santa Fe 2026. Los cuatro partidos que ya jugaron los deportistas nacionales terminaron con victoria y están cada vez más cerca de la lucha por las medallas.

Este deporte arrancó el lunes en tierras argentinas, donde Bolivia está presente con cuatro representantes: Oliver Solis, Leonardo Suárez, María Laura Sejas y Valery Sumoya.

Se trata de un evento importante el que se disputa en el vecino país, pues los dos finalistas en individuales masculinos y femeninos de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 clasificarán a Juegos Panamericanos Lima 2027.

Hasta el momento los tenistas nacionales tuvieron una gran actuación en las canchas del Hipódromo Espacio Tenis.

El lunes jugaron las chicas en singles con los siguientes resultados: Sejas derrotó en primera ronda a la peruana Elizaveta Castillo (3-6, 6-3 y 7-5) y Sumoya superó a la paraguaya Paulina Franco (6-2 y 6-4).

En segunda fase Sejas enfrentará a la chilena Antonia Vergara y Sumoya rivalizará con la también chilena Fernanda Labraña.

Este martes fue el turno de los varones: Solis superó a Yigal Bergen de Surinam (6-0 y 6-2) y la dupla de Solis y Suárez se impuso sobre los uruguayos Francisco Llanes y Tomás Zurmendi: 7-6(4) y 3-6 y 10-6.

Para la segunda fase, Solis jugará contra el argentino Luciano Ambrogi y Suárez, quien debutará directamente en esta instancia, enfrentará al venezolano John Echeverría.

En dobles, los chicos chocarán frente a los colombianos Juan Gómez y Cristian Rodríguez, mientras que las chicas rivalizarán con las brasileñas Giovana Schincariol y Helena Caruso.

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