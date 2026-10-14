El campeón sigue en carrera: Hugo Dellien avanza a los cuartos de final del Bolivia Open

Tenis
Redacción Central
Publicado el 14/10/2026 a las 19h44
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Este miércoles superó al mexicano Pacheco en dos sets para meterse entre los ocho mejores de la competición que se desarrolla en Santa Cruz

Después de una hora y 33 minutos de partido, Hugo Dellien se mantiene firme en su lucha por el bicampeonato en el Bolivia Open, torneo de nivel Challenger 75 que se disputa en Santa Cruz, luego de ganar este miércoles al mexicano Rodrigo Pacheco (6-3 y 7-5) y con ello avanzar a los cuartos de final.

Dellien, segundo sembrado del torneo y vigente campeón, avanza a paso firme en las canchas del Club de Tenis Santa Cruz, donde en abril pasado hizo historia al convertirse en el primer tenista del país en ganar la competición de singles.

Comenzó este evento con la premisa de retener su corona y va por buen camino, pues ya superó las dos primeras fases.

En esta jornada, en la cancha central, rivalizó con Pacheco, que a momentos le complicó el partido, pero al final hubo supremacía de la experiencia del nacido en Trinidad.

En el primer set hubo cuatro quiebres (tres para Dellien y uno para el azteca), mientras que en el segundo se rompieron el saque en tres ocasiones (dos para el boliviano y uno para el visitante).

Gracias a ello la raqueta número uno del país se metió entre los ocho mejores del Bolivia Open.

En esa instancia rivalizará con el brasileño Luis “Guto” Miguel, actual número uno del mundo en el ranking junior de World Tennis (Sub-18).

Miguel se clasificó a esta fase luego de dejar en el camino al argentino Máximo Zeitune (6-2 y 6-4).

Su encuentro está previsto para disputarse el viernes en un horario por definir.

El jueves volverá a la acción Juan Carlos Prado en la ronda de octavos. Enfrentará al uruguayo Franco Roncadelli.

 

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