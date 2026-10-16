El campeón Hugo Dellien sigue en carrera y avanza a “semis” del Bolivia Open

Tenis
Publicado el 16/10/2026 a las 21h43
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Este viernes superó los cuartos de final al brasileño “Guto” Miguel por 6-2 y 6-4. Está a un paso de meterse por segunda vez seguida a la final del torneo cruceño.

Hugo Dellien está imparable en el Bolivia Open, certamen de nivel Challenger 75 que se disputa en Santa Cruz, al estar a solo un paso de llegar a la final. Este viernes ganó los cuartos de final al brasileño Luis “Guto” Miguel (6-2 y 6-4) y avanzó a la ronda de semifinales, instancia en la que rivalizará con el argentino Juan La Serna.

Dellien, segundo sembrado del certamen, está muy cerca de llegar a su segunda final consecutiva del torneo cruceño, pues en abril pasado se quedó con la corona tras derrotar al nacional Juan Carlos Prado.

En la cancha central del Club de Tenis Santa Cruz tuvo un duro enfrentamiento con “Guto” Miguel, vigente número uno del mundo en el ranking junior (Sub-18).

Fue un gran encuentro el que protagonizaron ambos durante una hora y 43 minutos.

En el primer set el nacido en Trinidad mostró su jerarquía al romperle tres veces el saque al brasileño, quien lo hizo en una ocasión.

Mientras que en el segundo hubo tres quiebres (dos para el boliviano y uno para el brasileño).

Gracias a este resultado Dellien se metió entre los cuatro mejores de la competición y su próximo rival será La Serna, que dejó en el camino al uruguayo Franco Roncadelli: 6-1, 6-7(4) y 6-4.

Su partido se disputará este sábado en un horario por definir.

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