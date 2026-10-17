Hugo Dellien pasa a la final y buscará el bicampeonato del Bolivia Open

En las semifinales de este sábado superó en un gran encuentro al argentino La Serna a quien venció luego de hora y media de partido

Por segunda vez consecutiva Hugo Dellien se clasificó a la final del Bolivia Open, que definirá el domingo luego de ganar este sábado las semifinales al argentino Juan La Serna (6-4 y 6-3).

En la cancha central del Club de Tenis Santa Cruz, Dellien, quien tuvo el respaldo de todos los espectadores, se metió nuevamente a la definición de este campeonato.

En abril pasado jugó por primera vez la final del certamen cruceño y la ganó sobre Juan Carlos Prado.

Seis meses después buscará el bicampeonato luego de superar un encuentro que duró una hora y 27 minutos.

Dellien, segundo sembrado del torneo, enfrentó en “semis” a La Serna, con quien tuvo un duro encuentro.

Claro ejemplo de ello es que el primer set se definió con el quiebre de un servicio que se dio en el primer game y que fue a favor del nacido en Trinidad.

En el segundo set hubo dos quiebres (tercer y noveno game) que fueron a favor de Dellien, quien gracias a ello pasó a la gran final.

La lucha por el título será con el vencedor de la otra semifinal que jugarán el brasileño Thiago Seyboth y el argentino Francisco Comesaña.