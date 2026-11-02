Dellien conquista el Challenger de Guayaquil por retirada del uruguayo Aguilar

El boliviano Hugo Dellien se consagró campeón por primera vez del Challenger de Guayaquil tras el abandono del uruguayo Joaquín Aguilar Cardozo, quien sufrió una lesión muscular durante la final.

El representante nacional, que llegó a la gran final sin ceder un set, afrontó este compromiso con la obligación de ganarlo y ratificar su buen momento en tierras ecuatorianas.

En un duelo accidentado -la final fue postergada el domingo por lluvia- Dellien supo remontar el 1-2 del primer set para imponerse por 7-5 en la reanudación del juego. En el inicio del segundo set, con 1-0 a su favor, el charrúa no pudo seguir por una lesión muscular.

Dellien, que ya había jugado la final del torneo en el 2019 sin poder ganar, puso toda su experiencia y jerarquía de exnúmero 60 del ranking mundial para dar vuelta el marcador y terminar ganando.

El triunfo le permite a Hugo Dellien quedar a poco de entrar al cuadro principal del Australia Open mientras Aguilar Cardozo logró puntos para intentar llegar a la qualy (etapa clasificatoria) del primer Grand Slam de la temporada 2027.