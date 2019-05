Se estrena “Rocketman” y tres nuevos filmes en cines

Como cada jueves, las salas cinematográficas renuevan su cartelera con nuevas películas. Hoy habrá cuatro estrenos.

1. Ma (terror)

El cine de terror orientado al público adolescente generalmente carece de sorpresas y se instala en fórmulas ya probadas y vistas hasta el hartazgo. Ma es la nueva realización de Tate Taylor (Historias cruzadas, La chica del tren) que combina suspenso y terror psicológico, y cuenta con la casa productora Blumhouse, responsable de las exitosas Huye! y Feliz día de tu muerte, entre otras.

Erica (Juliette Lewis) y su hija Maggie (Diana Silvers, vista en Glass) se mudan a un poblado de Ohio y deben adaptarse al nuevo trabajo y escuela, respectivamente. Por su parte, Sue Ann (Octavia Spencer) es la solitaria empleada de una veterinaria que se topa con Maggie y su nuevo grupo de amigos y les compra alcohol. Sin embargo, los jóvenes se sorprenden cuando ella también les ofrece el sótano de su casa para realizar fiestas con sus propias reglas y bajo el apodo de Ma. Y la pesadilla comienza.

2. Rocketman (drama)

Se trata de una historia que es más un musical que una biografía, en la que hay una explosión de música, sobre todo en la primera mitad, y en la que todos los personajes cantan, con sus propias voces.

Desde la Rocket Man que le da título, por el filme pasan muchos de los temas míticos de John, como Your song, Don’t Go Breaking My Heart, Honky Cat, Don’t Let the Sun Go Down On Me, Goodbye Yellow Brick Road, I Want Love o I’m Still Standing.

A través de la música se va conociendo a Regie Dwaight –nombre real de Elton John, un niño con un talento extraordinario para la música, con un padre ausente y una madre muy crítica, que encontró apoyo en su abuela para dedicarse a la música.

3. Jesús de Nazaret (histórico religioso)

Dirigida por el aclamado director mexicano Rafa Lara y producida por Beverly Hills Entertainment, la cinta cuenta la historia más importante de la humanidad, presentada en la pantalla con la aparición de Julian Gil en el papel de Jesús, junto a un notable elenco de estrellas. Filmado en lugares de Almería, Granada y otras regiones de España.

4. Godzilla II (ciencia ficción)

El filme sigue los heroicos esfuerzos de los criptozoólogos de la agencia Monarch mientras tratan de enfrentarse contra un grupo de enormes monstruos, incluyendo el propio Godzilla. Entre todos intentan resistir a las embestidas de Mothra, Rodan o del último némesis de la humanidad: King Ghidorah. Estas ancianas criaturas harán todo lo posible por sobrevivir, poniendo en riesgo la existencia del ser humano en el planeta.