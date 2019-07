Ariel Vargas: “‘Cuando los hombres quedan solos’ muestra la historia de un país”

Ariel Vargas es un artista humilde, muy talentoso, pero además “muy buen tipo”. Ahora le tocó hacer de “malo”, en la película “Cuando los hombres quedan solos”, el estreno póstumo del director Fernando Martínez, que llegará a las salas este 25 de julio. En esta entrevista con Lecturas & Arte, Vargas habla sobre su trabajo en el cine y teatro.

—¿En cuántas películas ya has actuado?

—En este momento estoy filmando en mi “Socio 2.0”, la cual sería la quinta película en la participo; la primera fue “Cuando los hombres quedan solos”, gracias a una invitación de Fernando, el director. Luego estuve en “Las malcogidas”, de Denisse Arancibia, y “Bárbara”, de Pedro Gutiérrez. Con el mismo director de “Bárbara” volví a trabajar el año pasado en un western beniano, “Santa Clara”, que se estrena a fin de año. Estoy contento por cómo se me fueron dando las cosas en el cine.

—¿Cómo fue la experiencia con la película “Cuando los hombres quedan solos”?

—Primero fue emocionante porque era mi primera participación en el cine, pero esa emoción fue cambiando cuando fuimos filmando en muchas locaciones reales donde sucedió la historia.

Para mí fue un aprendizaje sobre nuestro país, creo que el trabajo de investigación de la película ha sido uno de los aportes más grandes para mí y espero que también lo sea para el público.

—¿Qué personaje interpretas y cuál es tu conexión con la temática?

—El personaje principal es Carlos, un exparamilitar de la dictadura de García Mesa; él ahora vive en el olvido con sus dos hijos. Este personaje es interpretado por David Santalla; cuando la película recurre al flashback, ese paramilitar es interpretado por mí.

A mí me gusta mucho conocer la historia y poder recrear escenas importantes de la historia del país, como la masacre de la calle Harrington, la muerte de Luis Espinal o Marcelo Quiroga Santa Cruz me sorprendió. La idea del director era poder plasmar en imágenes las historias que la historia oficial nunca contó o mostró y eso creo que es uno de sus principales aciertos.

—¿Qué puede esperar el público cuando vaya a ver “Cuando los hombres quedan solos”?

—La historia de una familia de hombres solos, como el título indica, pero también la historia de un país, el nuestro, con un pasado reciente que repercute hasta nuestros días.

—Imagino que ya viste la película, ¿quedó como esperabas?

—Tomando en cuenta que tuvo una posproducción en la que no pudo intervenir el director. Nunca sabremos algunas cosas de como Fer, el director, quería hacer la posproducción, pero creo que el trabajo que se realizó es muy bueno, es importante poder terminar la película y que llegue al público. Hay una historia a ser mostrada y lo mejor era que llegue al público. Creo que el mejor homenaje para el director es poder terminar su película, que la gente pueda ver y vernos a través de su propuesta, aunque él ya no esté con nosotros.

—¿Qué piensas del cine nacional que se ha hecho en los últimos años?

—Creo que se pasa por un buen momento, aunque no logramos llegar al público de la forma que me gustaría, de una forma más masiva me refiero, estamos lejos de una industria cinematográfica, pero hay que seguir filmando y contando nuestras historias desde nuestros oficios.

—Háblame de tu trabajo como gestor, sobre Tía Ñola y el cargo que acabas de dejar.

—Tengo una sala de teatro y un snack, que se llama Tía Ñola, lo administramos con mi mamá y mi papá; siempre digo que es un centro cultural disfrazado de snack. Siento que desde ahí puedo hacer una propuesta como gestor y como artista. Un tiempo lo dejé para estar en la función pública; se aprende mucho siendo funcionario, pero también me sentía frustrado porque sentía que no podía hacer las cosas que realmente quería hacer, así que volví al snack. Ahí siento que puedo manejar mejor la gestión cultural y dar una propuesta cultural más amplia.

—¿Qué nuevos proyectos tienes?

—En agosto filmaré un nuevo proyecto cinematográfico producido por Alejandro Fuentes, director del Fenavid, y dirigida por Marcos Malavia, creador de la escuela de teatro donde me formé.

LA PELÍCULA

Si hay algo que plantea la película “Cuando los hombres quedan solos” es su exploración en los sentimientos masculinos, sentimientos heredados de la idiosincrasia de un país que sufrió la violencia de la dictadura, pero que en la actualidad no entran en diálogo con el presente. La cinta, del director fallecido Fernando Martínez y finalizada por la productora Viviana Saavedra, se estrena este 25 de julio.

La película narra la historia de un exparamilitar —de la dictadura de Luis García Meza Tejada (1980)— hoy abuelo, quien comparte su vida con sus dos hijos.