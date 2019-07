Película boliviana “Tu me manques” gana premio al Mejor Guion en festival internacional

La película boliviana “Tu me manques” de Rodrigo Bellott, obtuvo hoy el premio al Mejor Guion, en el festival internacional de cine Outfest 2019, el mayor evento de la pantalla grande de la comunidad LGBTQ+ realizado en Los Ángeles.

“Estamos temblando de emoción, no lo puedo creer. Es un premio que va a toda la gente que hizo posible esta película y quienes compartieron esto”, dijo emocionado el director.

Se espera que la película se estrene en agosto en Bolivia.

La película se inspira en la obra teatral del mismo nombre, relata la historia de Gabriel, un joven boliviano que se enamora de Sebastián, otro joven compatriota que conoce en Nueva York. Incapaz de soportar el peso de la cultura homofóbica de su país de origen, y sintiéndose censurado, rechazado y no amado por su familia. Una tragedia que desencadenará varios eventos.