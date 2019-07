Amazon anuncia el equipo creativo de la serie del "El señor de los anillos" con un "teaser"

MADRID |

La productora de cine y televisión Amazon Studios contará para la serie basada en "El señor de los anillos" (J.R.R. Tolkien) con un equipo creativo en el que estarán guionistas de series populares como "Los Soprano" o "Stranger Things", y que dirigirá el español J. A. Bayona.

El director catalán, que cogerá las riendas de la dirección en los dos primeros capítulos, será también el productor ejecutivo de la serie junto con Belén Atienza, según un comunicado que ha hecho público hoy Amazon Studios.

Meet our Fellowship. pic.twitter.com/Npouu6ZlRt

— The Lord of the Rings on Prime (@LOTRonPrime) July 27, 2019