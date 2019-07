Olivia Wilde dirigirá un nuevo "thriller" psicológico, "Don't Worry, Darling"

LOS ÁNGELES |

La actriz Olivia Wilde ("House", "The O.C.") dirigirá y producirá un "thriller" psicológico llamado "Don't Worry, Darling", que ha despertado el interés de varias productoras y que cuenta con más de una decena de ofertas, según avanzó hoy la publicación Deadline.

El proyecto será la segunda película de Wilde después de su debut en la dirección con la cinta "Booksmart", en la que colaboró con Katie Silberman y Roy Lee para obtener un resultado que recibió buenas críticas.

De acuerdo con la información adelantada por varios diarios estadounidenses, la cineasta repetirá el mismo equipo de su anterior filme para la nueva película, cuyo desarrollo es inminente.

La trama se centrará en una ama de casa estadounidense de la década de los 1950 descontenta con su vida.

Así, Wilde pondrá de protagonista a una mujer en una época en la que su papel era aún reducido en la sociedad.

Precisamente la actriz, popular en la pequeña pantalla gracias a su papel en la serie "House", ha sido uno de los rostros más activos en los movimientos feministas iniciados por la industria de Hollywood como "Me Too" y "Time's Up", con los que ha llegado a hablar en actos públicos como la Marcha de las Mujeres de 2018 de Los Ángeles (EEUU).

Wilde está rodando actualmente la película "Richard Jewell", dirigida por Clint Eastwood, que relata los acontecimientos de la vida de Jewell, quien descubrió el complot por el que se puso un explosivo en el parque olímpico de los Juegos de Atlanta 1996 y por el que, a pesar de ayudar a evacuar a los civiles, fue considerado un sospechoso. Anteriormente, la actriz y realizadora dirigió su debut "Booksmart".

La comedia recaudó 22 millones de dólares en Estados Unidos y tiene una calificación de 97 % de críticas positivas en la plataforma profesional Rotten Tomatoes.

"No hay suficientes películas y canciones sobre el amor entre amigos y, por supuesto, el final de una amistad. ¿Sabes? La ruptura de una amistad puede ser algo traumático de modos que a veces son más profundos que los de una ruptura romántica", explicó recientemente en una entrevista con Efe.