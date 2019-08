Fernando Arze se lleva el galardón a mejor actor de filme extranjero en Festival de Gramado

Fernando Arze, el protagonista de "Muralla", se llevó el galardón a mejor actor en la categoría película extranjera en la edición 47 del Festival de Gramado, el más grande de Brasil.

"Muralla", la ópera prima del cineasta Gory Patiño que se estrenó el 2018, aborda la problemática que envuelve la trata de personas.

"Muchas gracias a los que creyeron, al festival, a todos. A mi madre, ella dice que hay que aprovechar todos los momentos. Soy feliz de trabajar en los dos países, en Bolivia y en Brasil, que ahora están en llamas. Es difícil ser líder cuando las cosas están mal, el cine muestra que todos nosotros somos líderes, es un arte de comunidad”, dijo el representante boliviano.

Junto a él, Julieta Díaz, de Argentina, se llevó el premio a Mejor Actriz por sus actuación en "La Forma de Las Horas".

El Festival Internacional de Gramado, una pequeña localidad de la región serrana del sureño estado de Río Grande do Sul, es el más importante del calendario cinematográfico brasileño y se celebra desde 1973.

Para Arze el galardón representa no solamente un logro personal sino para el cine boliviano. "Eso es un logro personal, obviamente, pero también quiere decir que el cine boliviano está creciendo, porque el año pasado, otra producción boliviana ganó dos premios. A los que dicen que la actuación en Bolivia no es buena ...pues ahí está la respuesta", dijo en contacto con Los Tiempos.

La película narra la historia de Coco “Muralla” Rivera, un exfutbolista que alcanzó la gloria en la década de 1990 al parar un penalti con el cual su equipo se consagró campeón. En la trama Muralla termina involucrado en la trata y tráfico de personas, para pagar la operación de su hijo que se encuentra en el hospital esperando un transplante.

El actor contó que en Gramado, la prensa y muchos críticos comentaron sobre la fotografía y de las locaciones de la película.

"Yo había ido hace tres años con la opeli Craga Sellada, de la extrañada Julia Vargas, y me acuerdo que me preguntaban - qué ha psaado con el cine boliviano? ¿Qué se está haciendo? No sabían mucho... porque no se estaba haciendo mucho tampoco. Ahora, por lo menos en Gramado, estamos pisando fuerte", puntualizó.