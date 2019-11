Matt Damon y Christian Bale brillan con "Ford v Ferrari"

LOS ÁNGELES |

Matt Damon y Christian Bale fueron las grandes estrellas del estreno de "Ford v Ferrari", cinta sobre carreras de vehículos que ha dirigido el cineasta James Mangold ("Logan", 2017). Los mismos, fueron la atracción en el Paseo de la Fama de Hollywood, en donde se instalaron varios coches de carreras a juego con el argumento de la película.

El filme está basado en hechos reales y llegará a la pantalla grande de EE.UU. el 15 de noviembre. Centra su historia en la rivalidad entre estas dos célebres marcas automovilísticas por imponerse en los circuitos de carreras en los años 60.

Así, la cinta narra los esfuerzos del piloto Ken Miles (Bale) y su diseñador de automóviles Carroll Shelby (Damon) por derrotar a la todopoderosa casa italiana Ferrari para ganar las 24 Horas de Le Mans.

En paralelo a la acción frenética de los bólidos, "Ford v Ferrari" explora temas como la amistad, la familia, el sacrificio y la lealtad.

Se trata de la primera película del director James Mangold desde "Logan" (2017), filme de X-Men con el que se despidió Hugh Jackman de su papel de Lobezno.

La filmografía de Mangold incluye otros trabajos destacados como "Girl, Interrupted" (1999), "Walk the Line" (2005) o "3:10 to Yuma" (2007).

Por su parte, Damon cuenta en su haber con un Óscar al mejor guion original, junto a Ben Affleck, por "Good Will Hunting" (1997).

Como intérprete no ha logrado ninguna estatuilla pese a haber estado nominado en tres ocasiones: "Good Will Hunting", "Invictus" (2009) y "The Martian" (2015).

Por su parte, Bale se llevó el Óscar al mejor actor de reparto por "The Fighter" (2010) y fue también candidato en los premios de la Academia de Hollywood por "American Hustle" (2013), "The Big Short" (2015) y "Vice" (2018).