Producción Nacional: “Cocaine Prison” se estrenará en los cines de Francia el 21 de Noviembre

El documental boliviano “Cocaine Prison” (2017), dirigido por la cineasta cochabambina Violeta Ayala, se verá en los cines de Francia, gracias a las gestiones de la distribuidora francesa Juste Doc.

Según la directora, el estreno en uno de los cines más icónicos de París será el jueves 21 de noviembre con invitados especiales.

“Es un orgullo que una película boliviana se abra en los cines de Francia (...) El embajador o embajadora de Bolivia en Francia es uno de los invitados. Será el nuevo o nueva”, manifestó Ayala, haciendo incapié sobre la interrogante de quién será la persona electa para este cargo.

“Cocaine prison” denuncia el desproporcionado castigo que se inflige a los pequeños contrabandistas, mientras sus capos eluden tranquilamente la justicia.

Según la sinopsis, el documental comienza en la conocida cárcel de San Sebastián, una virtual ciudadela dentro de una vieja casona colonial que se desmorona. Sigue la vida interconectada de Hernán, una mula de drogas que sueña con ser un jefe de drogas; su hermana menor, Daisy, que lucha por escapar de la tentación para traficar cocaína; y el amigo de Hernán, Mario, un trabajador de la cocaína que lucha por su libertad.

La cinta, que fue adquirida por Amazon Prime, ha sido la única película documental de Latinoamérica en el Festival de Cine de Toronto el año 2017. Además, ha sido invitada a diversos festivales y ganó el premio del público en Toulouse, entre otros.

“La Lucha” (The fight) avanza al siguiente paso

La batalla que protagonizó en 2016 un grupo de discapacitados para que el Gobierno les pagara una pensión mensual, desde que empezaron a recorrer en sillas de ruedas los 400 km que separan Cochabamba de La Paz, hasta que finalizó su acampada en el centro de la capital al cabo de 100 días, en los que hubo varios altercados con las fuerzas del orden, se muestra en el cortometraje “The fight” (2017), divulgado por primera vez en la plataforma del diario británico The Guardian.

Actualmente, la cineasta se encuentra editando el largometraje de este mismo proyecto que fue reconocido en numerosos festivales internacionales.

La directora, junto a Fernando Barbosa, participaron recientemente en el DOC NYC, de Nueva York, como invitados para participar del mercado de cine donde tuvieron conversaciones con distribuidores, agentes, coproductores y colegas cineastas planeando la difusión del nuevo largometraje.

Proyectos

Ayala manifiesta que documentó la convulsión social que Bolivia recientemente atravesó.

“Yo personalmente he estado 22 semanas en las calles. Lo de la Chiquitanía es imperdonable y la lucha de la gente joven realmente admirable. Le hemos ganado al fraude, hemos demostrado al país que las revoluciones son nuestras y el poder del pueblo es siempre más fuerte que los que están en el poder”, dijo.

También afirma que realizará un libro gráfico de la “revolución de las pititas” con el aporte fotográfico y anecdótico de varias personas.

“Hemos hecho historia y eso nadie no los quita. Yo como cineasta quechua me siento orgullosa de llevar la wiphala y la tricolor a lo más alto del cine mundial (...) Me siento orgullosa de poder tener un repertorio de películas que muestren nuestra historia”, añadió.