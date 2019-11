Los nominados de la Asociación de Críticos de Hollywood

La Asociación de Críticos de Hollywood (HCA) anunció a sus nominados para la 3ra. Entrega Anual de los Premios que tendrán lugar en Los Ángeles el próximo 9 de enero de 2020.

Al igual que en los años pasados, los miembros de la asociación continúan apoyando algunas de las películas más subrepresentadas del año, como Wild Rose o Blinded by the Light entre otros. Dolor y gloria entra entre las nominadas a Mejor película de habla no inglesa.

"La creación y el objetivo de esta organización siempre ha sido celebrar la película al tiempo que abraza la diversidad y eleva las voces subrepresentadas. Creemos que nuestra misión es universal, y es por eso que cambiamos nuestro nombre para reflejar eso. A medida que seguimos presionando por el cambio queremos ser parte de la solución, lo que significa construir lentamente una comunidad de críticos apasionados que reflejen a EEUU y al mundo en general", afirma el presidente de HCA, Scott Menzel.

En total, la Asociación de Críticos de Hollywood nominó 59 películas diferentes, incluidas varias independientes y grandes éxitos de taquilla de este año. Netflix recibió la mayor cantidad de nominaciones con un total de 20, A24 le sigue con 18 y Sony con 16.

Mira la lista completa de las nominaciones:

MEJOR PELÍCULA

1917

Súper empollonas

The Farewell

El irlandés

Joker

Jojo Rabbit

Parásitos

Historia de un matrimonio

Érase una vez en... Hollywood

Waves

MEJOR ACTOR

Leonardo DiCaprio - Érase una vez en... Hollywood

Adam Driver - Historia de un matrimonio

Taron Egerton - Rocketman

Eddie Murphy - Dolemite is My Name

Joaquin Phoenix - Joker

MEJOR ACTRIZ

Awkwafina - The Farewell

Scarlett Johansson - Historia de un matrimonio

Lupita Nyong’o - Nosotros

Charlize Theron - El escándalo

Renée Zellweger - Judy

MEJOR ACTOR DE REPARTO

Sterling K. Brown - Waves

Shia LaBeouf - Honey Boy

Joe Pesci - El irlandés

Brad Pitt - Érase una vez en... Hollywood

Tom Hanks - Un amigo extraordinario

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

Laura Dern - Historia de un matrimonio

Jennifer Lopez - Estafadoras de Wall Street

Margot Robbie - Érase una vez en... Hollywood

Taylor Russell - Waves

Zhao Shuzhen - The Farewell

MEJOR GUIÓN ADAPTADO

Lorene Scafaria - Estafadoras de Wall Street

Steven Zaillian - El irlandés

Taika Waititi - Jojo Rabbit

Scott Silver and Todd Phillips - Joker

Anthony McCarten - Los dos Papas

MEJOR GUIÓN ORIGINAL

​Emily Halpern, Sarah Haskins, Susanna Fogel, y Katie Silberman - Súper empollonas

​Lulu Wang - The Farewell

Rian Johnson - Puñales en la espalda

Noah Baumbach - Historia de un matrimonio

Boon Joon-ho y Han Jin-won - Parásitos

MEJOR DIRECTOR

Noah Baumbach - Historia de un matrimonio

Boon Joon Ho - Parásitos

Martin Scorsese - El irlandés

Quentin Tarantino - Érase una vez en... Hollywood

Taika Waititi - Jojo Rabbit

MEJOR DIRECTORA

Greta Gerwig - Mujercitas

Alma Harel - Honey Boy

Lorene Scafaria - Estafadoras de Wall Street

Lulu Wang - The Farewell

Olivia Wilde - Súper empollonas

MEJOR ACTUACIÓN DE UN ACTOR O ACTRIZ MENOR DE 23 AÑOS

Kaitlyn Dever - Súper empollonas

Julia Butters - Érase una vez en... Hollywood

Noah Jupe - Honey Boy

Roman Griffin Davis - Jojo Rabbit

Thomasin McKenzie - Jojo Rabbit

MEJOR ACTUACIÓN REVELACIÓN

Jessie Buckley - Wild Rose

Zack Gottsagen - The Peanut Butter Falcon

Kelvin Harrison Jr - Waves

Paul Walter Hauser - Richard Jewell

Taylor Russell - Waves

MEJOR REPARTO

Vengadores: Endgame

El irlandés

Puñales por la espalda

Érase una vez en... Hollywood

Waves

MEJOR ÓPERA PRIMA

Brittany Runs A Marathon

Súper empollonas

Honey Boy

The Peanut Butter Falcon

Queen & Slim

MEJOR PELÍCULA INDEPENDIENTE

Súper empollonas

The Farewell

Honey Boy

Luce

Waves

MEJOR PELÍCULA BÉLICA O DE ACCIÓN

1917

Vengadores: Endgame

Capitana Marvel

Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw

John Wick: Capítulo 3 – Parabellum

MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN

Abominable

Frozen 2

Cómo entrenar a tu dragón 3

Mr. Link. El origen perdido

Toy Story 4

MEJOR BLOCKBUSTER

Vengadores: Endgame

Capitana Marvel

Érase una vez en...Hollywood

Shazam!

Spider-Man: Lejos de Casa

MEJOR COMEDIA/MUSICAL

Súper empollonas

Blinded by The Light (Cegado por la luz)

Dolemite is My Name

Long Shot

Rocketman

MEJOR DOCUMENTAL

American Factory

Apollo 11

Hail Satan?

The Kingmaker

Love, Antosha

MEJOR PELÍCULA DE HABLA NO INGLESA

The Farewell

Monos

Dolor y gloria

Parásitos

Retrato de una mujer en llamas

MEJOR PELÍCULA DE TERROR

Infierno bajo el agua

Doctor Sueño

Midsommar

Noche de bodas

Nosotros

MEJOR ACTUACIÓN EN ANIMACIÓN O CON EFECTOS DIGITALES

Josh Brolin - Vengadores: Endgame

Robert De Niro - El irlandés The Irishman

Tom Hanks - Toy Story 4

Ryan Reynolds - Detective Pikachu

Rosa Salazar - Alita: Ángel de combate

MEJOR DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

Jarin Blaschke - El faro

Drew Daniel - Waves

Roger Deakins - 1917

Robert Richardson - Érase una vez en...Hollywood

Lawrence Sher - Joker

MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO

Mark Bridges - Joker

Ruth E Carter - Yo soy Dolemite

Julian Day - Rocketman

Jacqueline Durran - Mujercitas

Arianne Phillips - Érase una vez en ...Hollywood

MEJOR MONTAJE

Yang Jin-mo - Parásitos

Michael McCusker - Le Mans 66

Fred Raskin - Érase una vez en ...Hollywood

Thelma Schoonmaker - El irlandés

Lee Smith - 1917

MEJOR PELÍCULA Y MAQUILLAJE

El escándalo

El irlandés

Joker

Judy

Rocketman

MEJOR CANCIÓN ORIGINAL

Catchy Song - La LEGO película 2

Glasgow - Wild Rose

(I’m Gonna) Love Me Again - Rocketman

Into The Unknown - Frozen 2

Speechless - Aladdin

MEJOR BANDA SONORA

Michael Abels - Nosotros

Alexandre Desplat - Mujercitas

Hildur Guðnadóttir - Joker

Thomas Newman - 1917

Trent Reznor and Atticus Ross - Waves

MEJOR TRABAJO DE DOBLES

1917

Vengadores: Endgame

Capitana Marvel

Fast & Furious: Hobbs & Shaw

John Wick: Capítulo 3 – Parabellum