Bolsonaro llama "porquería" al documental brasileño nominado al Óscar

Hoy la Academia del cine de Estados Unidos anuncia sus nominados al Óscar. Ver más Conoce la lista de los nominados a los premios Óscar

El destacado cineasta Jaime Humberto Hermosillo, uno de los emblemas del nuevo cine mexicano, falleció hoy a los 77 años de edad, informó el gobierno de México. Ver más Muere el cineasta mexicano Jaime Humberto Hermosillo