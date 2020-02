Dakota Johnson trabaja con su novio Chris Martin y dirige clip para Coldplay

LOS ÁNGELES |

Dakota Johnson debutó como directora y su estreno tras las cámaras ha llegado de la mano de su novio, Chris Martin, el cantante del grupo Coldplay para el que la actriz firmó el videoclip de la canción "Cry Cry Cry".

Johnson ha codirigido junto a Cory Bailey este clip que, dado el carácter romántico del tema, se estrenó apropiadamente para San Valentín.

En el vídeo se ve a una pareja bailando en diferentes fases de su vida, en un salón acompañados de otros bailarines y con los integrantes de Coldplay tocando sobre un pequeño escenario.

"Cuando llores, llores, llores, baby, estaré a tu lado", canta Coldplay en este tema perteneciente a su último disco hasta la fecha, "Everyday Life", que se editó el pasado noviembre y que supuso el octavo trabajo de estudio de esta banda británica que lleva ya dos décadas triunfando con su pop-rock entre melancólico y épico, entre festivo e introspectivo.

Johnson y Martin son pareja desde hace un tiempo aunque han tratado de llevar su relación en la intimidad y fuera de los focos de los medios de comunicación.

Hija de Melanie Griffith y Don Johnson, aunque el divorcio de sus padres hizo que creciera junto a su padrastro Antonio Banderas, Dakota Johnson sabía muy bien lo que era el mundo del cine.

Pero tras algunos roles pequeños ("The Social Network", 2010; o "21 Jump Street", 2012) el mundo cambió por completo para ella cuando fue seleccionada para interpretar a Anastasia Steele en "Fifty Shades".

Estas tres películas eróticas ("Fifty Shades of Grey", 2015; "Fifty Shades Darker", 2017; y "Fifty Shades Freed", 2018) recaudaron en total 1.324 millones de dólares, y, aunque las críticas fueron pésimas, Johnson fue en muchas ocasiones el único punto positivo que la prensa salvó de las adaptaciones de las novelas de E.L. James.

En los últimos años, Johnson ha explorado con acierto otro tipo de cine en cintas como "Suspiria", "Bad Times at the El Royale" (ambas de 2018) y "The Peanut Butter Falcon" (2019).