Las películas sobre contagios se vuelven virales en todo el mundo

Disney confirmó hoy que estrenará mundialmente en cines el documental "The Beatles: Get Back", que cuenta con material inédito de la mítica banda británica, su último concierto en directo como grupo... Ver más Disney llevará a los cines un documental sobre el final de The Beatles

El cortometraje boliviano “Lejos”, del cineasta Rodrigo Urriolagoitia, recibió cinco reconocimientos en el Independent Shorts Awards (ISA) realizado en Hollywood, California Ver más El corto boliviano “Lejos” es galardonado en el ISA de Hollywood

El actor sueco Max Von Sydow, emblema del cine de su compatriota Ingmar Bergman y también conocido por el talento desplegado en producciones de Hollywood, falleció a los 90 años en Francia Ver más Muere el actor Max Von Sydow, el sacerdote en “El exorcista”