Posponen el Festival de Cannes 2020 a causa del coronavirus

El Festival de Cannes anunció hoy que, ante la actual crisis sanitaria y debido a la evolución de la situación, su 73 edición, prevista para los próximos 12 al 23 de mayo, no podrá celebrarse en esas fechas.

Due to the health crisis and the development of the French and international situation, the Festival de Cannes will no longer be able to take place on the dates planned, from May 12 to 23. More info #Cannes2020 https://t.co/peLmfw0gQW pic.twitter.com/SVWPasvU23

