Pixar pospone el estreno de "Soul" de junio a noviembre por el coronavirus

Pixar pospondrá el estreno de "Soul", su próxima película, hasta el 20 de noviembre, cuando originalmente estaba planeado para el 19 de junio, una fecha en la que los cines podrían no regresar aún a la normalidad, según las últimas previsiones de la industria cinematográfica ante el Covid-19.

Se trata de la segunda cinta que la franquicia responsable de éxitos como "Toy Story" altera por esta crisis sanitaria, pues su última entrega "Onward" solo aguantó en cines dos semanas antes de que se cerraran por completo, lo que obligó a adelantar su lanzamiento por internet.

La decisión de Pixar, que forma parte de Disney, ha obligado a mover otro estreno de la compañía de Mickey Mouse: "Raya and the Last Dragon", que pasará del 25 de noviembre al 12 de marzo de 2021.

Además, el hecho de que Disney haya decidido aplazar un lanzamiento de junio, como el de "Soul", pone sobre la mesa la posibilidad de que los estudios tengan que dar con una tercera fecha para "Mulan", que ya cambió del 27 de marzo al 24 de julio.

"Soul" es una de las grandes apuestas de Pixar, que continuará el éxito de "Inside out", pero en esta ocasión cambiará las emociones por el "alma" de los seres humanos, unidas en la gran pantalla con el otro significado en inglés de la palabra: el género musical.

"¿Alguna vez te has preguntado de dónde vienen tu pasión, tus sueños y tus intereses? ¿Qué es lo que hace que tú seas... tú?", es la premisa del nuevo filme de animación en el que un músico de Nuevo York viajará por accidente hasta el lugar donde se educan las almas de los seres humanos, que Pixar ha imaginado como simpáticos personajes en miniatura.

Por su parte, la otra película que Pixar planeó para este año, "Onward", se ha convertido en una de las producciones más afectadas por la pandemia.

Esta nueva aventura original, que llegó tras varios años de secuelas, se estrenó en cines una semana antes de que el coronavirus multiplicara su presencia en Europa, EE.UU. y Latinoamérica, pero a los siete días la recaudación del filme cayó el 73 % y se convirtió en la película menos vista de la historia de Pixar.