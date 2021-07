El cineasta boliviano Kiro Russo estrena su cinta en la Mostra de Venecia

El 78° Festival Internacional de Cine de Venecia acoge, tras 26 años, otra producción cinematográfica boliviana. Se trata de la nueva película del cineasta boliviano Kiro Russo, El gran movimiento, que forma parte de la sección Horizontes de la muestra veneciana, considerada una de las más antiguas y prestigiosas a nivel mundial.

El encuentro se desarrollará del 1 al 11 de septiembre y prevé recibir de nuevo a las estrellas, tras la edición del año pasado, aguada por las restricciones debido a la pandemia. No obstante, este año se volverá a establecer un protocolo de seguridad contra los contagios.

Kiro eligió nuevamente a Narciso Choquecallata (Francisco) para protagonizar su segundo largometraje, que tuvo una inversión de 300 mil dólares. La cinta fue rodada en diferentes locaciones de La Paz entre abril y noviembre de 2019. En esta oportunidad, competirá con otras 18 producciones, entre las que destacan El hoyo en la cerca, del mexicano Joaquín del Paso, y El otro Tom, de los uruguayos Rodrigo Pla y Laura Santullo.

La sinopsis de El gran movimiento señala lo siguiente: “El padre de Elder Mamani ha muerto, y parece como si no le importara. Sigue chupando en los karaokes, en las calles y metiéndose en problemas. Pero ya nadie quiere hacerse cargo de él. Lo único que le queda es la casa de su abuela en las afueras del pueblo minero. Allá no va a tener cómo ni con quién cañarse. Su tío Francisco, que es también su padrino, tiene que cargar con él, le da una mano, le consigue un trabajo en la mina. Pero a Elder parece que no le interesa nada, todo el tiempo la está cagando cuando palea con su padrino, se pierde en la oscuridad, no trabaja. De todas formas ahí dentro se ha enterado de historias oscuras de su tío. No es tan inocente, dicen, como parece. Hay que saber arreglárselas en medio de este laberinto, en medio de este lugar oscuro y desconocido, donde todos son otros. Medio tocados. Por la luz de la muerte”.

Fue producida por Kiro Russo, Pablo Paniagua y Alexa Rivero y participó de numerosas instancias de desarrollo en reconocidos certámenes internacionales, como los festivales de Cannes (Francia), San Sebastián (España) y Mar del Plata (Argentina), entre otros.

En cuanto a las películas en cartel, ya se anunció que el español Pedro Almodóvar abrirá la Mostra con su película Madres paralelas, con Penélope Cruz, una cinta con la que competirá también por el León de Oro veneciano.

Por otro lado, se estrenará fuera de concurso Dune, la adaptación del clásico de ciencia ficción de Denis Villeneuve, protagonizada por Timothée Chalamet, Zendaya y Javier Bardem.

Además, el jurado internacional estará presidido por el director coreano Bong Joon-ho, autor de la aclamada Parasite (2019), y los Leones de Oro honoríficos irán a parar al artista italiano Roberto Benigni y a la actriz estadounidense Jamie Lee Curtis.