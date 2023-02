La actriz Rita Moreno da el salto al cine de acción como la "matriarca" de "Fast and Furious"

Jerjes Justiniano, padre del exministro de la Presidencia que tiene el mismo nombre, afirmó que pidió a su hijo que no vuelva al país porque no hay garantías y tampoco esta do de derecho. Ver más Padre de exministro Justiniano: "Le dije que no venga, aquí no hay estado de derecho"

Los delitos relacionados con la violencia doméstica y las agresiones sexuales fueron los más denunciados en 2022, año en el que se reportaron al menos 51.307 casos, informó este viernes la Fiscalía... Ver más La violencia doméstica fue el delito más denunciado en Bolivia en 2022; se reportaron más de 51.000 casos