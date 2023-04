Salma Hayek se vuelca en la producción del filme mexicano "Quiero tu vida"

La afamada actriz Salma Hayek regresa con la producción de "Quiero tu vida" al cine mexicano, una labor a la que se ha entregado y cuyo trabajo ha sido clave para el devenir del proyecto, destacaron los protagonistas del filme en una entrevista con EFE.

"Ella estaba conectada por Zoom en la primera lectura, y no lo sabíamos. Fue genial desde el segundo uno, que haya supervisado tanto el proyecto habla de lo involucrada que estuvo", dijo el mexicano Jesús Zavala.

El histrión subrayó que Hayek les hizo recomendaciones, tanto actorales como técnicas, por lo que consideró que su participación fue mucho más allá que simplemente poner su nombre en el filme.

Bárbara de Regil concordó y comentó que la productora "siempre estuvo cuidando el proyecto" y admitió que se sintieron "apapachados" (mimados) por ella.

"Felices de que gente que la rompe en el extranjero vuelva al país y produzca, es importante. Pienso que una vez que tú jalaste la silla, deberías jalarla para otros. Es la responsabilidad que tenemos todos, cada uno desde su trinchera y su lugar", consideró, por su parte, Natalia Téllez.

Hayek, una de las actrices mexicanas más internacionales, ha labrado una extensa carrera en Hollywood participando en películas como "From Dusk Till Down" (1996), "After the Sunset" (2004), "Lonely Hearts" (2006) Y "House of Gucci" (2021).

EL FÚTBOL COMO CONDUCTOR

"Quiero tu vida" narra la vida de Nico Zamora, un futbolista del Club América, uno de los equipos con más historia de México, que se lesiona cuando esta cerca de alcanzar el clímax de su carrera y cuyos sueños se ven repentinamente truncados.

"Vive la depresión de qué pudo haber sido si no hubiese tenido el accidente", explicó el mexicano Erick Elías, quien encarna al protagonista.

No obstante, recibe mágicamente una segunda oportunidad, en la que vivirá la vida de fama, éxito y dinero con la que tanto fantaseó, aunque acaba por no ser lo que esperaba.

"Al final se da cuenta de que realmente era feliz con lo que ya tenía", reveló Elías.

Aunque el filme se vertebra alrededor del mundo del fútbol, indicó, es tan solo una herramienta para contar una historia de éxitos y fracasos, sueños truncados y segundas oportunidades.

"El fútbol no es el personaje principal, es un elemento más que ayuda a entrar en el universo (de la película). Es un lenguaje universal y lo hace un hilo conductor perfecto, pero hay mucho más", agregó Zavala, quien encarna a un leal amigo de Nico.

Téllez, en la misma línea, señaló que en un país "terriblemente futbolero" como México, fue un buen recurso para hacer más comprensible "el camino del ego, del fracaso y la pérdida" que recorre el protagonista.